Podium Starke Frauen im Solo-Tanz-Theater-Festival

Ulm / Von Udo Eberl

Alle Jahre wieder. So­lo-Tanz auf hohem Niveau, durch eine Fachjury gefiltert und mit Preisen ausgezeichnet. Qualitätscheck am Stuttgarter Rotebühlplatz, dann auf Tournee. Einen kleinen Einblick über die aktuellen Tendenzen in diesem Solo-Kosmos bekommt man allemal – im Podium des Theaters Ulm gleich in zwei Vorstellungen an einem Abend.

Nicht in Sachen Beifall, doch ob ihrer tänzerischen Präsenz und Ausstrahlung hatte Francesca Bedin mit Giulia Mentis Choreographie „In dieser Frau“ die Nase deutlich vorn. Mehr als nachvollziehbar der 1. Platz für diese Tanzdarbietung, eine „Entdeckungsreise zum Thema Weiblichkeit“. Die Italienerin entblößte sich, doch das verstärkte letztlich nur die Nacktheit, mit der sie sich in ihrer ganzen Stärke und sichtbar gemachten Verletzbarkeit präsentierte.

Eine weitere weibliche Seite arbeitete Tonia Laterza in „Equal to Men“ heraus, die sich von der reinen Amazone zur starken Frau veränderte. Die Jury hatte besonders die spürbare „Dynamik zwischen Choreographin und Tänzerin“ hervorgehoben, und genau dieses Ringen um jede Sequenz und die mimischen Fähigkeiten der Tänzerin gaben dieser Darbietung eine spezielle Note, obgleich das Tanzmuster ein sehr bewährtes war. Vielleicht hatte es deshalb nur zum 3. Platz gereicht.

Den nicht weit entfernten 1. Platz belegte der Spanier Angel Duran Muntada, der auch selbst tanzte und sich in seiner körperlichen Analyse „The Beauty of it“ mit den Themen Selbst- und Fremdwahrnehmung beschäftigte. Die Spiegelungen und Konfrontationen schälte er nicht mit Beats und Elektronik heraus, sondern setzte auf wahre Klassiker. Tänzerisch sehr bildhaft, technisch souverän und doch fast modern-konservativ.

Kévin Coquelard mit Speed

Wie Matias Rocha Moura, der als Tänzer den Part des litauischen Choreographen Lukas Karvelis in „Blank Spots“ übernommen hatte. Das „Durchlaufen ­einer Transformation“ und die Entwicklung einer Persönlichkeit – oftmals Thema im Soloformat – konnte man hier gleich auf mehreren Ebenen und mit teils eruptiver Wucht nacherleben.

Gemessen am Beifall war „Le Somnambule“ der Punktsieger der zweiten Ulmer Gala. Der französische Choreograf und Tänzer Kévin Coquelard nahm das Publikum auf eine schlafwandlerische Reise mit, begeisterte als Tänzer wie auch als Mime. Er rasselte mit reichlich Speed durch den Säbeltanz, schlug die Beine zum Cancan nach oben, um sich dann wieder in seinen Traum-Unterwelten zu finden und in eine neue musikalische Geschichte zu werfen.