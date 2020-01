Ein Atommüll-Endlager bei Ulm in Baden-Württemberg? „Von der Linie München-Landshut-Straubing aus nimmt die Mächtigkeit des Opalinustons in nordwestlicher Richtung kontinuierlich zu und erreicht im Bereich der Schwäbischen Alb mit 150 Metern westlich von Ulm ihren größten Wert“: So steht...