Loris Karius in Ulm Sophia Thomalla stellt klar: Friseur hat alles nur erfunden!

Der Besuch von Loris Karius und Freundin Sophia Thomalla bei einem Friseur in Ulm schlägt noch immer hohe Wellen. Auf Instagram hat die Schauspielerin klar gestellt, was wirklich an den Behauptungen des Barbiers dran ist.