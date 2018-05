SWU Stadtwerke kehren in die Gewinnzone zurück

Frank König

Eines der größten Sorgenkinder der Doppelstadt ist aus dem Gröbsten heraus. Die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) haben nach mehreren Jahren mit horrenden Verlusten die Trendwende geschafft und sind in die Gewinnzone zurückgekehrt. Der 2015 hinzugestoßene Geschäftsführer Klaus Eder berichtete gestern beim Bilanz­gespräch von einem – wenn auch kleinen – Jahresgewinn 2017 von rund drei Millionen Euro: „Wir sind wieder über der Null-Linie.“ Im vorausgegangenen Jahr waren es noch zehn Millionen Verlust.

Mitarbeiterzahl steigt wieder

Das kommunale Unternehmen hat im Rahmen des schon unter Eders Vorgänger Matthias Berz begonnenen Restrukturierungsprogramms SWU 2025 auch etwa 100 Mitarbeiter abgebaut, jedoch ohne Kündigungen und nur über Fluktuation und Alterslösungen. Zuletzt ist die Mitarbeiterzahl mit Spezialisten für die Digitalisierung schon wieder leicht auf 955 gestiegen. Das Überschreiten der Gewinnschwelle hat aus Sicht Eders auch die Moral in der Mannschaft wieder verbessert. Dazu kommt, dass das Mega­projekt zweite Straßenbahnlinie am 9. Dezember termingerecht eröffnet werden soll. Die neueste Kostenrechnung kommt am 9. Mai in den Gemeinderat.

Die Lage der Stadtwerke hat sich nach Eders Worten wegen des erfreulichen Absatzes von Wärme zum ebenfalls kalten Vorjahresstart, des höheren Strom­absatzes und mehr Energiedienstleistungen – wie als Betreiber für das verkaufte Holzgaswerk Senden – entspannt: Der Umsatz erhöhte sich auf 460 Millionen Euro (2016: 443). Eder verdeutlichte die Dimension des Stromgeschäfts: Sie liegt mit vereinnahmten Geldern für Betreiber von Solaranlagen und Blockheizkraftwerken bei 300 Millionen Euro. Allein hieraus gab es einen Überschuss von mehr als 17 Millionen Euro.

Die Überschüsse der SWU – im Konzern operativ elf Millionen – sind auch nötig, weil sie ein auf 14 Millionen Euro (Vorjahr: 12) gestiegenes Nahverkehrsdefizit decken müssen. Die Städte Ulm/Neu-Ulm erhalten zudem elf Millionen Euro Konzessionsabgabe.

Anhaltende Unwägbarkeiten

Überdies mussten aus dem operativen Ergebnis der Sparte Energie fast sieben Millionen Euro für die Verluste des defizitären Kohlekraftwerks Lünen bezahlt werden, während das Gaskraftwerk Hamm und eine Windkraftanlage in Borkum keine weiteren Bilanzprobleme mehr verursachen.

Für das Holzgaswerk Senden fielen letztmals fast drei Millionen an. Die Belastungen aus Lünen, die von der Höhe des erzielbaren Strompreises abhängen, dauern bis 2032. Wegen dieser Unwägbarkeiten prognostizierte Eder für 2018 zwar wiederum ein positives Ergebnis aus dem operativen Geschäftsbetrieb, wollte angesichts der anhaltenden finanziellen Unsicherheit allerdings keine Prognose zum – freilich erwarteten – Gewinn abgeben.

Über die Straßenbahn hinaus verfolgt die SWU weitere Zukunftsprojekte – wie berichtet auch die funkgebundene Ablesung von Stromzählern mit Firmen aus dem Kreis der Digital-Initiative. Eder nannte das Projekt spannend, man werde vor der Sommerpause Details vorlegen.