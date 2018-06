Immobilien Stadträte sorgen sich um Wohnungsmarkt

Ulm / Chirin Kolb

Die Entscheidung der Nato, in Ulm ein Kommando für schnelle Truppen- und Materialtransporte einzurichten, ruft auch kritische Töne aus der Kommunalpolitik hervor. Und zwar gerade in Bezug auf den Wohnungsmarkt. Denn die Bundeswehr hat entschieden, die Bleidorn-Kaserne nicht wie geplant noch in diesem Jahr an die Stadt zu verkaufen, sondern sie zunächst weiter zu nutzen. Die Stadt wollte auf dem Gelände Wohnungen bauen.

„Nach der ersten Euphorie über die Standortentscheidung für Ulm zeigen sich bei näherer Betrachtung auch Probleme“, schreibt die SPD-Fraktion. Die zusätzlichen rund 100 Arbeitsplätze, die mit dem Nato-Kommando nach Ulm kommen, würden den Wohnungsmarkt „nur unwesentlich“ belasten. Das viel größere Problem sei, dass die Bleidorn-Kaserne womöglich nicht frei werde. „Dies halten wir für nicht akzeptabel“, heißt es in dem von Martin Rivoir und Brigitte Dahlbender im Namen der Fraktion verfassten Schreiben.

Bundeswehr und Nato sollten sich auf die Wilhelmsburg beschränken und das Bleidorn-Areal am Kuhberg für Wohnungsbau freigeben. „Wir erwarten dies auch als Vertreter einer Stadtgesellschaft, die der Standortentscheidung überwiegend positiv gegenüber steht. Es kann nicht sein, dass daraus nun derart negative Folgen für die städtebauliche Entwicklung drohen.“

Denkbar wäre für die SPD, dass die städtische Wohnungsgesellschaft UWS auf einem Teil des Bleidorn-Geländes Wohnungen baut, für die die Bundeswehr ein Belegungsrecht erhält. In diesem Fall, meinen die Stadträte, wäre es für die Bundeswehr „sinnvoll und attraktiv“, das Areal nicht weiter militärisch zu nutzen.

Die Grünen sehen das genau so. Sie erwarten vom Bund „die verbindliche Zusage, dass der Platzbedarf für das neue Kommando an der Wilhelmsburgkaserne und gegebenenfalls in Dornstadt gedeckt und das Bleidorn-Areal der Stadt übergeben wird, die es dringend für den Wohnungsbau braucht“, sagt Michael Joukov. Es sei klar, dass die Soldaten angemessen untergebracht werden müssen und die Stadt dazu beitragen müsse. „Im Gegenzug erwarten wir das Entgegenkommen des Bundes bei der Stadtentwicklung.“

Die Bundestagsabgeordneten Ronja Kemmer (CDU) und Hilde Mattheis (SPD) sollten sich für dieses Anliegen einsetzen, meinen die Grünen. Ganz generell vertrete die Fraktion aber die Haltung, dass es „friedens- und sicherheitspolitisch bedenklich ist, auf Aufrüstung und Nato statt auf Abrüstung, Europäische Armee und Diplomatie zu setzen“.

Diese Überzeugung teilt Doris Schiele, die für die Linken in den Gemeinderat gewählt wurde und sich der Grünen-Fraktion anschloss. 1983 sei sie schon bei der Menschenkette gegen die Stationierung der Pershing-Raketen dabei gewesen. „Bei den ganzen Jubelorgien der FWG, CDU und SPD frage ich mich, woher die Lust am neuen Kalten Krieg kommt“, sagt sie. Die Aufrüstung in Europa werde die Rüstungsspirale nur weiter anheizen.

Schiele fühlt sich erinnert an die Zeit, in der sie aufgewachsen ist: mit der Angst vor dem Atomkrieg und „netten kleinen Broschüren“ mit Anweisungen, wie man sich im Fall des Falles verhalten sollte. „Kommt das jetzt alles wieder? Was für ein Konzept hat die Nato?“ Schiele ist überzeugt, dass Frieden in Europa nur mit und nicht ohne Russland zu bekommen sei. Sie setzt auf Verhandlungen, „um Kriege ein für allemal zu beenden“.