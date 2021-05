Es ist eine Herausforderung, die Bilder in einem Einer-Loop zu radeln“, sagt Helge Rehwald. Zumindest so, dass man nicht zu viele Strecken doppelt fährt. Der 42-Jährige macht in der Mittagshitze am Sonntag, 9. Mai, auf einer schattigen Bank zwischen dem Vöhringer Recyclinghof und Illerberg Rast...