Stadtkapelle Ulm Stadtkapelle Ulm: Irre gute Sounds

Ulm / Burkhard Schäfer

Dreams of a Psychopath“ war das Programm überschrieben, mit dem die Stadtkapelle Ulm und ihr Leiter Franco Hänle konzertierten. Und, nein, die vielen Besucher hatten sich von diesem „kranken“ Titel wahrlich nicht abschrecken lassen, wie die Querflötistin Patrizia Grün in ihrer Moderatorin bemerkte. Man solle sich aber seinen Sitznachbarn genau ansehen, ob nicht vielleicht auch er ein Psychopath sei, witzelte sie weiter, man wisse ja nie.

Auf jeden Fall, versprach sie, werde es an diesem Abend zugunsten der Aktion 100 000 „bunt, unkonventionell, modern, etwas skurril und wahnsinnig spannend“ zur Sache gehen. Und: „Dabei wünsche ich Ihnen irre viel Spaß.“ Den hatten die Zuhörer, sogar im Übermaß, denn das Programm bot nicht nur pures Ohrenkino der allerbesten Sorte, es war dramaturgisch auch so gut aufgebaut, dass am Schluss, bei Eric Whitacres genial effektvollem Stück „Godzilla Eats Las Vegas!“, buchstäblich die Puppen durchs Kornhaus tanzten und die Begeisterung im Saal fast keine Grenzen kannte.

Elektrisierende Musik

Doch schon der Auftakt des Konzerts, „A Celebration Fanfare“ von Alfred Reed, hätte akzentuierter kaum sein können. Denn wenn es ein Stück für Blasorchester gibt, das einen von null auf hundert mitten ins Geschehen hinein katapultiert, dann dieses. Kaum minder elektrisierend „Resplendent Glory“ von Rossano Galante, der (nicht nur) für seine zahlreichen Filmkompositionen berühmt ist, was man dieser tatsächlich „strahlenden“ Musik auch ablauschen kann.

Dass die Stadtkapelle auch innig und leise kann, bewies sie mit Rolf Rudins „Lied ohne Worte“, das seine romantischen Wurzeln nicht verleugnet und fast ohne Schlagzeug auskommt. Das einzige Stück aus dem 19. Jahrhundert war „Omaggio a Bellini Sinfonia“ von Saverio Mercadante, der populäre Opern seiner Zeit verarbeitete: schöne Melodien.

Die Höhepunkte des Abends, das Motto gebende Stück „Dreams of a Psychopath“ von Michael Francis sowie „Godzilla Eats Las Vegas!“ – gewissermaßen als Puffer noch geschickt dazwischen platziert „Lux Aurumque“ von Eric Whitacre, bei dem das Blech tatsächlich in samtgoldenem Licht schimmerte –, hatten sich die Musiker für nach der Pause aufgehoben. Der aberwitzige, dabei nur vordergründig verworrene „Traum eines Psychopathen“ entwickelte sich zu einem packend-psychedelischen Klangspektakel und wurde mit einem lautstarken Extra-Applaus bedacht.

Vor dem monstermäßig guten (und anspruchsvollen!) Godzilla-Stück ließ Hänle es sich nicht nehmen, die Handlung dieses akustischen Comic-Strips zusammenzufassen. Was dann folgte, brauchte keine Illustrierung mehr, denn diese faszinierende Musik ist schon für sich allein genommen eine akustische Breitleinwand in Dolby-Surround. Riesen-Jubel und zum Dank zwei tolle Zugaben. Irre gut!