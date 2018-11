25 Jahre Stadthaus Stadthaus Ulm soll in Denkmalbuch eingetragen werden

Stadthaus Ulm soll in Denkmalbuch eingetragen werden

Ulm / swp

Vor 25 Jahren wurde das Ulmer Stadthaus eröffnet. Das Landesamt für Denkmalpflege bereitet nun den Eintrag in das Denkmalbuch vor.

Vor 25 Jahren, am 12. November 1993, wurde das Ulmer Stadthaus der Bürgerschaft übergeben. Bei der Eröffnung der Ausstellung „Lichte Momente“ verkündete Oberbürgermeister Gunter Czisch, dass das Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg derzeit die Listung des Stadthauses im Denkmalbuch vorbereitet.

In der Begründung hieß es:

"Das Stadthaus ist nicht nur einer der bedeutendsten Bauten im Werk des Architekten Richard Meier, sondern zugleich wichtiger Vertreter einer Gegenbewegung zur Postmoderne in den späten 1980er Jahren, der die Ambivalenz dieser Epoche dokumentiert. Seine Gestaltung und Ausrichtung sowie die Behandlung seiner Umgebung bewirken die gelungene Neucodierung eines der berühmtesten Plätze Süddeutschlands. Die selbstbewusste Architektur in Korrespondenz zum Ulmer Münster macht das Stadthaus zu einem herausragenden Zeugnis für die Geschichte der Stadtbaukunst im 20. Jahrhundert. Das Landesamt für Denkmalpflege hat die besondere Bedeutung dieses jungen Kulturdenkmals erkannt und erarbeitet gegenwärtig ein Gutachten zur Eintragung des Stadthauses in das Denkmalbuch. Die Eintragung erfolgt voraussichtlich noch im Jubiläumsjahr 2018",.

