FRIZZ: Letztes Jahr waren noch zwei Männer als Citymanager tätig – nun sind es zwei Frauen. Was wird jetzt anders?

Sandra Walter: Jetzt wird aufgeräumt (lacht)! Jeder hat natürlich seine eigene Vorgehensweise – vieles kann man vom Vorgänger übernehmen und weiterentwickeln. Aber ich habe viele Ideen für neue Events, auch zusammen mit Neu-Ulm – das wäre cool, wenn wir beide Städte rocken könnten. Das Konzept steht, wir müssen nur schauen, wann wir es aus der Schublade ziehen. Natürlich gibt es auch den Plan B, um Frequenz zu schaffen ohne Menschenansammlungen zu erzeugen, je nachdem …

Ina-Katharina Barthold: Ich hatte ja schon meine Spuren hinterlassen. Netzwerken ist mein Ding, das hab ich gemerkt, als ich weg war. Jetzt wollte ich Anfang des Jahres in dieser Richtung wieder Gas geben – im März war dann leider Zwangspause. Hoffentlich geht da nächstes Jahr wieder etwas. Mein Plan ist, etwas später zu starten – das erste Fest ist für Mai geplant und der Gesundheitstag findet nun auch erst im Herbst statt.

Frizz: Was ist für Sie die schönste Ecke von Ulm bzw. Neu-Ulm?

Ina-Katharina Barthold: Der Wasserturm im Glacis-Park.

Sandra Walter: Das Fischerviertel. Es ist zwar kitschig-romantisch, aber einfach schön. Aber auch die kleinen Gassen ums Münster sind sehr malerisch.

Frizz: Und die hässlichste?

Sandra Walter: Unser Bahnhof – der hat noch Luft nach oben. Aber es wird ja was gemacht, wenn das fertig ist, ist viel gewonnen.

Ina-Katharina Barthold: Die Augsburger Straße, denn sie gehört mit zur Einkaufsstraße. Da gibt es noch Gestaltungspotential.

Frizz: An welchen Locations trifft man Sie in der Doppelstadt?

Ina-Katharina Barthold: Geschäftlich bin ich eigentlich überall unterwegs ob Mittagessen im PP1 oder ein Drink im Café D'Art oder im Konzertsaal. Privat bin ich auch gerne mal zuhause. Wenn man viel unterwegs ist, genieße ich das umso mehr. Gerade wird auch im Freundeskreis viel gekocht und dazu eingeladen.

Frizz: Apropos kochen, Weihnachten rückt ja mit Riesenschritten näher – wie sieht das Fest bei Ihnen aus?

Sandra Walter: Weihnachten ist bei uns ziemlich durchgetaktet, ich habe kleine Kinder, da ist Weihnachten um so schöner. Wir gehen in den Gottesdienst, morgens Weißwurstfrühstück, abends Bescherung. Am Ersten Weihnachtsfeiertag geht es zur einen Oma, am zweiten zur anderen. Und am 27. habe ich Geburtstag – ein dritter Weihnachtsfeiertag sozusagen. Viel Kochen und Essen ist angesagt – der Dezember ist grundsätzlich ein Feiermonat bei uns, weil auch meine Mutter, meine Schwester und meine große Tochter da Geburtstag haben.

Ina-Katharina Barthold: Bei mir ist es ruhiger, mein Sohn ist gerade ausgezogen, deshalb wird mit Freunden gefeiert.

Frizz: Wie sehr sind Sie vernetzt und im Austausch?

Ina-Katharina Barthold: Sehr viel. Bei uns passt das super, auch vom Humor her. Wir sind ständig im Austausch – treffen uns auch spontan auf einen Kaffee und beraten uns. Wir haben so viele gemeinsame Themen und natürlich schon einige Ideen zusammen entwickelt – zum Beispiel auch eine Großveranstaltung für beide Städte. Wir haben sogar schon über ein gemeinsames Büro nachgedacht, wir sitzen ja im gleichen Boot … Das Bootshaus wäre vielleicht eine gute Location dafür (beide lachen).

Frizz: Heißt es bei Ihnen momentan managen und Ideen vorantreiben oder ist es eher der Umgang mit Sorgen und Nöten?

Sandra Walter: Ein großer Teil ist momentan schon, sich die Sorgen anzuhören und zu schauen, was man tun kann - das Eventthema ist in den Hintergrund gerückt.

Ina-Katharina Barthold: Auch in Neu-Ulm geht es derzeit viel um Unterstützung, Hilfe beim Ausfüllen von Anträgen und Ähnliches. Das ist keine schöne Situation, aber wir müssen da jetzt alle gemeinsam durch.

Frizz: Gibt es neben Corona auch noch andere Themen – Sorgenkinder sind ja die Einkaufsmalls wie die Glacis-Galerie bzw. auf Ulmer Seite die Sedelhöfe?

Sandra Walter: Die Themen sind natürlich da. Die Sedelhöfe brauchen mehr Mieter, aber im Moment unterschreibt keiner einen Vertrag. Ohne Corona wäre es einfacher gewesen, die Sedelhöfe zu beleben. Aber wenn erst die Büros und Wohnungen bezogen sind, gibt es dort auch mehr Leben. Mal sehen, was Anfang nächsten Jahres passiert. Ein neuer Ankermieter wäre großartig! Die Geschäfte, die schon dort sind, sind richtig gut, die brauchen weitere attraktive Geschäfte, um noch mehr Frequenz zu bekommen.

Ina-Katharina Barthold: Im Moment sieht es ganz gut aus, in der Glacis-Galerie sind ja erfreulicherweise gerade neue Mieter eingezogen, Ernsting‘s Family und Rituals, das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen. Und auch unsere gerade neu bezogene Geschäftsstelle rückt mit der neuen Adresse direkt am Petrusplatz mehr ins Zentrum der Stadt.

Frizz: Wie sieht es mit digitalen Angeboten aus - gerade die jüngeren Zielgruppen setzen verstärkt darauf?

Sandra Walter: Wir sind gerade dabei, die Ulmer-City-Seite zu überarbeiten – da ist noch einiges zu tun. Anfang nächsten Jahres soll sie funktionaler und schöner daherkommen. Den Citygutschein teildigitalisiert anzubieten, ist natürlich auch ein Thema – wir müssen hier aber durch die verschiedenen Händlerstrukturen schauen, wie wir alles unter einen Hut bekommen. Man kann den Citygutschein auch in der Gastronomie oder in Bars einlösen. Das wäre natürlich schön, wenn junge Leute den Citygutschein als Geschenk unter Freunden nutzen würden.

Ina-Katharina Barthold: Das gilt auch für Neu-Ulm, wobei ich Papier nicht ganz abschaffen möchte. Es gibt immer noch viele, die etwas zum Überreichen haben wollen. Aber Digitalisierung ist essentiell. Und der Citygutschein ist für uns besonders wichtig, weil das Geld in der Region bleibt.

Frizz: Und zu guter Letzt: Waren Sie schon mal auf dem Ulmer Münster ganz oben?

Sandra Walter: Ja klar, mehrfach!

Ina-Katharina Barthold: Ja klar, was für eine Frage!