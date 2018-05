Erholung Stadtgarten wird gerodet

Ulm hat schon etliche urbane Gärten

Spaziergang Im Sanierungsgebiet Dichterviertel wird am kommenden Samstag der Quartiersgarten „Ein Garten für alle“ eröffnet. Er zählt jedoch nicht zu den klassischen Stadtgärten wie der (seit 2008) in der Herdbruckerstraße mit dem Lavendelfeld in der Baulücke. Im Furttenbachgarten im Grünen Hof dominieren Buchsbaumhecken mit Stauden im Innenhof. Etwas versteckt in der Mohrengasse liegt dieser gleichnamige Staudengarten mit Wasserbecken und Pergola. Stets bald im Frühjahr blühen im Garten Büchsengasse die Zierkirschen. Kinder können dort auf Holzschafen reiten. Und manche Ulmer genießen das Grün genauso wie ihre Tagesration Bier. In die Reihe der grünen Inseln wurde auch der seit 1964 bestehende Rosengarten an der Donau aufgenommen. Eher ein Platz mit sechs Buchen und roten Steinquadern zum Sitzen ist der Stadtgarten Karpfengasse. In der Planung ist der Stadtgarten Irrgängle, ebenfalls im Sanierungsgebiet Wengenviertel. Er soll direkt auf der Quartiersgarage angelegt und mit einem Schnurbaum und einer Zierkirsche bepflanzt werden.