Maria streift rastlos durch das menschenleere Raumschiff. Ihre Mission: Per Überschallgeschwindigkeit durchs All reisen, Daten sammeln, ohne dabei an einem Himmelskörper zu zerschellen. Ihr einsamer Flug dauert Jahre – den Zuhörer begleitet sie 45 Minuten per Audiowalk durch die Stadtbibliothek...