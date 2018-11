Unwetter Stadt will Gräben besser pflegen

Ulm / Carolin Stüwe

Im Mai 2016 und im August dieses Jahres sind über Einsingen – und andere Stadtteile – nachweislich jeweils hundertjährliche Starkregenereignisse niedergegangen. Jetzt folgte bei einer Infoveranstaltung der Stadt in der voll besetzten Mehrzweckhalle in Einsingen noch ein verbales Gewitter.

„Ihr müsst auch am Kanal was tun, nicht nur ein bisschen Bach putzen.“ – „Wir brauchen hinter der Bahnlinie kein Biotop, sondern einen sauberen Entwässerungsgraben, der das Wasser weg von Einsingen und rein ins Ried fließen lässt.“ – „Die Gräben sind jahrelang nicht gepflegt worden und wenn mal gemäht wurde, blieb das Gras liegen und verstopfte beim nächsten Regenguss die Absperrgitter vor dem Durchlass“. So und ähnlich lauteten die Vorwürfe von Hauseigentümern, die schon öfter schlammiges Wasser in ihren Grundstücken und vor allem im Keller hatten.

Die Ursachen: Starkregen hatte dazu geführt, dass sich jede Menge Oberflächenwasser vom Hochsträß seinen Weg über die Felder ins tiefer liegende Einsingen suchte. Und der Rötelbach, der längs durch das Straßendorf fließt, war über die Ufer getreten. „Wir müssen jetzt erst die Starkregen- und die Hochwasser-Gefahrenkarten sowie die Flussgebietsuntersuchung fertigstellen, dann können wir für die jeweiligen Risikogebiete konkrete Vorhaben planen“, bremste Umweltbürgermeister Tim von Winning.

Er könne verstehen, dass es den Betroffenen zu langsam gehe, wenn erst im Frühjahr 2021 mit dem Bau von mindestens zwei Rückhaltebecken im Norden (am zufließenden Rötelbach) und im Westen (am Rubentalgraben) begonnen wird. Aber das Land gewähre nur Zuschüsse – „die Maßnahmen im ganzen Stadtgebiet werden viele Millionen Euro kosten“ – wenn eine entsprechende gründliche Analyse und Planung vorliegen. Zudem können sich die Genehmigungsverfahren für die Bauten bis zu einem Jahr hinziehen. Man könne aber nicht schon jetzt – wie von Bürgern gefordert – mit den Landwirten reden, weil man noch nicht wisse, welche Grundstücke die Stadt für die Rückhaltebecken braucht.

Keine absolute Sicherheit

Planlos irgendwo einen Wall aufzuschütten oder Mauern am Rötelbach zu bauen, könnte zudem kontraproduktiv sein, wenn das Wasser später vorbeifließt. Eins aber sei jetzt schon sicher: Sobald der Hochwasser- und Starkregenschutz fertig ist, „gibt es immer noch keine hundertprozentige Sicherheit“, warnte von Winning.

Trotzdem wollten Bürger wissen, was man jetzt schon tun kann. Man könnte doch als „unterschwellige Maßnahme“ die Ackerraine anheben, schlug Brigitte Dahlbender als Einsinger Ortschaftsrätin vor. Thomas Mayer, Leiter der für die Pflege der Bäche und Entwässerungsgräben sowie für die Kanalisation zuständigen Entsorgungsbetriebe Ulm, versprach: „Wir werden vermehrt nach den Gräben schauen.“ Als Sofortmaßnahme sei bereits der Rötelbach auf halber Strecke bis zur Betonrinne ausgebaggert worden. Im Frühjahr gehen diese Arbeiten weiter.

Überhaupt: Bürger könnten jederzeit anrufen, wenn an der Straße die „Einlaufschächte“ (Gullis) mit Laub oder Sand verstopft sind. Woraufhin eine Frau monierte, es könne doch nicht sein, dass Bürger den Absaugwagen ordern müssen, die EBU sollten regelmäßig selbst danach schauen.

Ortskundige bezweifeln, dass die Kanalisation noch ausreichend dimensioniert sei, nachdem der Ortsteil deutlich gewachsen ist. Dazu von Winning: Nach den deutschen Normen müsse ein Kanalnetz nur zwei- bis dreijährliche Regenereignisse packen. „Bei Starkregen wird es immer Überschwemmungen geben.“