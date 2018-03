Blindgänger Stadt Neu-Ulm will Gehäuse der Bombe zurück

Neu-Ulm / Hans-Uli Mayer

Polizei zieht ein positives Fazit der Evakuierung und Entschärfung. Es waren 652 Helfer im Einsatz.

Zunächst waren am Sonntag alle Beteiligten reichlich froh, als die 500-Kilo-Bombe entschärft und auch abtransportiert war. Geht es nach dem Willen der Stadtspitze, dann könnte aber zumindest das Gehäuse bald wieder in Neu-Ulm eintreffen. Noch am Sonntag hatten sich Thomas Nägele von den Bürgerdiensten und der OB Gerold Noerenberg spontan darauf verständigt, die Fliegerbombe aus dokumentarischen Gründen eventuell wieder nach Neu-Ulm zu holen.

Noch ist völlig unklar, wie und wo das leere Gehäuse genutzt oder ausgestellt werden soll. Unklar ist auch, ob das überhaupt geht. Aber es müsse nach den Worten von Oberbürgermeister Gerold Noerenberg einem schon zu denken geben, „wenn wir uns so lange nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs noch immer mit dessen Hinterlassenschaften auseinander setzen müssen“.

Noch seien es nur erste Gedanken, aber angesichts der Weltpolitik mit den Krisenherden in Syrien und Afghanistan müsse sich die Weltpolitik schon die Frage stellen, was sie in den Ländern anrichte. Noerenberg will sich nicht als naiver Weltverbesserer verstanden wissen. Möglicherweise tauge die Bombe aber als mahnendes Ausstellungsstück. Immerhin sind während des Weltkrieges auch weite Teile der Neu-Ulmer Innenstadt zerstört worden.

Reibungsloser Ablauf

Auch einen Tag nach der großangelegten Aktion, bei der immerhin 12.600 Menschen für einige Stunden ihre Wohnungen und Häuser verlassen mussten, ziehen die Einsatzkräfte ein positives Fazit. Die Evakuierung hatte am Sonntagmorgen um 8 Uhr begonnen, war gegen 14.30 Uhr abgeschlossen und um 16.10 Uhr nach der Bombenentschärfung wieder aufgehoben. In dieser Zeit war der überwiegende Großteil der Neu-Ulmer schon aus ihren Wohnungen gezogen. Bei Kontrollen durch die Polizei, die jede einzelne Wohnung im Sperrgebiet aufsuchte, wollten 62 Personen ihre Wohnungen nicht verlassen und durften auf eigene Gefahr dort bleiben.

Wer keine Ausweichmöglichkeit für die rund acht Stunden hatte, wurde in der Weststadtschule untergebracht, wo über den Tag 266 Menschen von ehrenamtlichen Helfern versorgt wurden. In der Hochschule waren 51 kranke und pflegebedürftige Personen untergebracht, 35 davon waren Liegendtransporte.

Die Stadt hatte bereits am Freitag ein Bürgertelefon geschaltet, das auch häufig angenommen wurde. Am Freitag meldeten sich 190 Anrufer mit Fragen bei der Stadt, am Samstag waren es 194 und am Einsatztag sogar 230 Anrufe.