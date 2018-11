Internet Stadt weitet öffentliches W-Lan aus

cl

Vor drei Jahren konnten sich Ulmer und Besucher zum ersten Mal kostenlos ins städtische W-Lan einloggen – damals nur auf dem Münsterplatz, dem Marktplatz, dem Hans-und-Sophie-Scholl-Platz sowie vor dem Hauptbahnhof. Seither wurde das Angebot sukzessive erweitert.

Inzwischen stellt die Stadt Ulm an 18 weiteren Standorten einen öffentlichen Internetzugang zur Verfügung, teilt die Verwaltung mit. Unter „ULM-WLAN“ gibt es den kostenfreien Internetzugang jetzt auch in den Dienstleistungszentren Böfingen, Eselsberg und Mitte, in allen Ortsverwaltungen sowie im Stadthaus, im Museum, im Theater und in der Böfinger Stadtteilbibliothek.

Seit der Erweiterung des öffentlichen W-Lan nutzen mehr als 2000 Menschen pro Tag das Angebot. Das tägliche Datenvolumen liegt bei durchschnittlich

15 Gigabyte.