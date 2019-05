Nach den Unstimmigkeiten zwischen und der Stadt wegen der Außenbestuhlung auf dem südlichen Münsterplatz wurde nun ein Kompromiss gefunden. Wie Rainer Türke von den Bürgerdiensten berichtet, darf die italienische Restaurant-Kette auf einer Fläche von 60 Quadratmetern zwischen Delphin-Brunnen und Brauttor bewirten. Darüber hinaus gebe es auch Tische mit je zwei Sitzplätzen im Bereich des Haupteingangs an der Neuen Mitte. Vapiano baut derzeit das frühere Modehaus Honer zu einem italienischen Restaurant um und plant in diesem Kontext einen Außenbereich auf dem südlichen Münsterplatz.

Gastronomie Vapiano will Restaurant in Ulm schon im Mai eröffnen Paukenschlag in der Ulmer Gastro-Szene: Der Kölner Großgastronom „Vapiano“ hat angekündigt, die Filiale in Ulm bereits in wenigen Wochen zu eröffnen.

Zuerst hatte das Kölner Unternehmen eine deutlich größere Fläche gefordert. Doch die Stadt wollte den mit Bäumen bepflanzten Bereich neben dem Münster weiterhin der Öffentlichkeit zugänglich machen. „Viele Leute nutzen den Ort, um gemütlich ihr mitgebrachtes Mittagessen zu verzehren. Das soll auch in Zukunft möglich sein“, sagt Türke. Seitens Vapiano erklärt der Verantwortliche für die Immobilien, Werner Engels: „Natürlich hätten wir uns eine größere Terrasse gewünscht. Wir verstehen aber, dass die Stadtverwaltung an dieser prominenten Stelle Gestaltungsvorgaben macht.“ Daher bewertet Engels die gefundene Lösung als „guten Kompromiss“.

Gastronomie Hans im Glück: Rathaus Ulm erteilt Baufreigabe Rathaus erteilt Baufreigabe für Burgergrill „Hans im Glück“ am nördlichen Münsterplatz. Schon vorher eröffnet Vapiano.

Eröffnung wohl erst im August

Die Reduzierung der Außenbestuhlung ist nicht der erste Rückschlag, den Vapiano und seine Franchisepartner, Johannes und Tristan Stracke aus Konstanz, erleiden. Im Umbauprozess wurde bekannt, dass Vapiano immer tiefer in die roten Zahlen gerutscht ist. Banken und Großaktionäre mussten einspringen und gewährten dem Unternehmen eine Finanzspritze mit einer Gesamthöhe von rund 30 Millionen Euro. Des Weiteren wurde der geplante Eröffnungstermin am Ulmer Standort immer wieder nach hinten verschoben. „Aufgrund der hohen Anforderungen an die Gebäudetechnik musste die Immobilie zunächst vollständig entkernt werden. In Kombination mit der schlechten Verfügbarkeit von Handwerkern hat sich der Prozess in die Länge gezogen“, sagt Engels. Daher könne Vapiano nicht – wie bis zuletzt angenommen – im Juni an den Start gehen. Engels: „Die Eröffnung ist für August dieses Jahres vorgesehen.“ Ursprünglich wollte das Unternehmen mit der Start der Freiluftsaison eröffnen.

