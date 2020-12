Traditionell beginnen die Vorberatungen des Ulmer Stadtetats mit dem Fachbereich Bildung und Soziales. Am Dienstag tagten die Gemeinderäte corona-bedingt mit großem Abstand in der Donauhalle und diskutierten dabei relativ ausführlich über in der Summe relativ geringe Beträge.Oberbürgermeister...