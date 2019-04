Sie waren bei regionalen, nationalen und internationalen Titelkämpfen erfolgreich: Die Stadt Ulm ehrt an zwei Abendenden ihre Sportler geehrt. Am Montag war der Auftakt.

Ulm ist eine Sportstadt, darauf ist man zurecht stolz. Nirgends wird das offensichtlicher als an den beiden Abenden, an denen die Stadt ihre erfolgreichen Athletinnen und Athleten auszeichnet. 371 sind es insgesamt, die in 29 verschiedenen Sportarten bei regionalen, nationalen und internationalen Titelkämpfen erfolgreich waren.

Das Spektrum ist bunt: Es reicht von exotisch anmutenden Sportarten wie Bahnengolf, Ultimate Frisbee oder Seemännischem Fünfkampf bis hin zu den olympischen Klassikern Leichtathletik, Rudern oder Biathlon. Die größte Delegation schicken die Cheerleader der TSG Söflingen, die mit gleich 51 kleinen und größeren Tänzerinnen im Forum der Sparkasse auflaufen. Zahlenmäßig ebenfalls vorn dabei: Die Ulmer Basketballer sowie die Hockey-Teams des SSV Ulm 1846.

Teil zwei der Ehrung am Dienstag

Der prominenteste Geehrte am Montag: Motorrad-Weltmeister Sandro Cortese, der zwar in Berkheim wohnt, seine Lizenz aber beim Ulmer Motorsportclub hat. Allerdings war er bei der Ehrung nicht anwesend. So auch die Ulmer U19 Basketballer - die mussten trainieren. Dafür aber etwa die Ulmer Biathleten mit der Junioren-Weltmeisterin im sommerlichen Target-Sprint, Madlen Guggenmos.

Die Schwergewichte kommen dann am Dienstag und aus den Reihen der Leichtathleten des SSV Ulm 1846: Zehnkampf-Europameister Arthur Abele, die EM-Teilnehmer Mathias Brugger und Stefanie Dauber sowie die EM-Vierte Alina Reh.

Alle Sportler im Überblick

