Altern Stadt stellt Seniorenbericht 2018 vor

Ulm / Christine Liebhardt

Was brauchen Senioren, damit es ihnen in Ulm gut geht? Und was kann die Kommune dazu beitragen? Um diese Fragen geht es im neuen Seniorenbericht der Stadt, der vor Kurzem im Gemeinderat vorgestellt worden ist. Er soll einen umfänglichen Überblick geben über alle Themen, die Senioren in der Stadt betreffen – und zwar nicht nur gesamtstädtisch, sondern auch auf die einzelnen Quartiere bezogen.

Denn die Veränderungen, die auf die Stadt zukommen, betreffen die Quartiere ganz unterschiedlich, erklärt Sozialbürgermeisterin Iris Mann im Vorwort des Berichts: Trotz steigender Geburtenzahlen wird die Stadt älter, und die Bevölkerungsvorausrechnung zeigt, dass in 15 bis 20 Jahren die Anzahl der Pflegebedürftigen deutlich ansteigen wird. Entsprechende Strukturen und Angebote müssten deshalb schon heute entwickelt werden, je nach Bedarf im jeweiligen Quartier. „Es gibt auch für Ulm keine pauschale Antwort“, sagte Mann im Gemeinderat.

Und Oberbürgermeister Gunter Czisch ergänzte, die Stadt müsse versuchen, näher an die Lebenswirklichkeit der Leute zu kommen. „Der Tannenplatz ist was anderes als der Eselsberg.“

Doch der Bericht bildet nicht nur Statistiken und Prognosen ab, sondern liefert auch 91 Handlungsempfehlungen, teils spezifisch für die Stadtteile und Ort­schaften. Einige stellte Altenhilfeplanerin Sandra Eichenhofer den Räten exemplarisch vor:

Die Stadt soll für ausreichend Sitzgelegenheiten sorgen, denn Bewegung außer Haus fördere die Gesundheit. „Aber viele sind abgeschreckt, wenn sie keine Bänke haben.“

In allen Sozialräumen soll ein kostenfreier oder kostengünstiger Fahrservice angeboten werden, damit auch ältere Menschen „mal gschwind zur Physiopraxis, zum Einkaufen oder einfach zur Freundin“ können.

In Ortschaften ohne stationäre Pflegeeinrichtung soll es Pflege-WGs geben, zum Beispiel in Jungingen.

Um verdeckter Armut zu begegnen, soll ein Flyer zum Thema Grundsicherung im Alter entwickelt werden.

Einen Schwerpunkt im Seniorenbericht bilden die sogenannten Sorgenden Gemeinschaften (siehe Infokasten), die Älteren eine gute Teilhabe an der Stadtgesellschaft ermöglichen sollen. Selbstverständlich müsse Pflege weiterhin professionell erbracht werden, erläuterte Prof. Andrea Helmer-Denzel, die an der Dualen Hochschule Heidenheim unter anderem den Studiengang „Soziale Arbeit mit älteren Menschen“ leitet und den Räten eine Einführung zum Bericht gab. Das sei aber nur Teil eines „Sorgearrangements“, das sich durch die Nähe von Familie und Nachbarn auszeichnet.

„Die Kommune muss ran und die Infrastruktur für bürgerschaftliches Engagement bereitstellen“. Denn im Landesvergleich sei Ulm zwar noch privilegiert. Die Herausforderung komme aber noch – mehr als 30 Prozent mehr Pflegebedürftige wird es in den nächsten 10 bis 15 Jahren geben, „bei einem leergefegten Pflegemarkt“. So käme es nicht nur darauf an, Infrastruktur für Freiwillige bereitzustellen, sondern auch Unterstützung für pflegende Angehörige und migrantische Arbeitskräfte anzubieten. Außerdem sollten sich Politik und Verwaltung offen gegenüber Bürgerinitiativen zeigen.

Die Reaktionen der Stadträtinnen und -räte waren wohlwollend, aber differenziert. So kritisierte Haydar Süslü (SPD) den Trend, „vieles auf die Bevölkerung abwälzen“ zu wollen. „Darauf können wir uns als Kommune nicht verlassen.“ Der Bericht sei eine gute Grundlage, befand Karin Graf (CDU), doch in den Handlungsempfehlungen fände sich zu wenig zum Wohnungsbau. „Ältere Menschen mit kleinem Einkommen müssen eine adäquate Wohnung in Ulm finden können.“ Es müsse auch mehr barrierefreie Wohnungen geben, „damit die Menschen so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden bleiben können“.

Gisela Kochs sagte, der FWG fehle eine Empfehlung, die wohnortnahe Hausarzt-Versorgung sicherzustellen. „Am Alten Eselsberg werden die Ärzte rar.“ Richard Böker (Grüne) lobte den „sehr sorgfältigen“ Bericht. Auch wenn man den Fachkräftemangel nicht kommunal lösen könne, müsse man handeln, „nicht bis zum nächsten Bericht warten“.

Das sah FWG-Rätin Helga Malischewski ähnlich. Sie wollte wissen, was die Kommune für die ambulante Pflege tun könne. „Wiblingen wird 2030 zum Altersheim von Ulm, und wir laufen da sehenden Auges rein.“ Es sei doch toll, wenn die Wiblinger so alt werden, parierte der OB: „Das liegt wahrscheinlich an der frischen Luft.“ Defizite ließen sich immer finden. „Wichtig ist, dass wir die Dinge endlich wieder positiv darstellen.“ Mann antwortete differenzierter. Die Stadt versuche dort, wo sie mit Beratung eingreifen könne, zu steuern. „Wir schauen, wie Quartiere ausgestattet sein müssen, um Begegnungen zu ermöglichen.“

Der Seniorenbericht soll 2025 fortgeschrieben werden.