Bauwerksprüfung Stadt Neu-Ulm sperrt heute zeitweilig zwei Stege

Ulm/Neu-Ulm / swp

Der Fußgängersteg in der Friedrichsau und der Steg über die Kleine Donau an der Neu-Ulmer Insel werden heute, Mittwoch, zeitweise gesperrt. Wie die Stadt Neu-Ulm mitteilt, ist der Grund eine Prüfung der Bauwerke, die alle sechs Jahre gemacht wird und bei der der Zustand wichtiger Konstruktionsteile untersucht wird wie beispielsweise Widerlager und Brückenplatte. Der Steg über die Kleine Donau ist morgens an der Reihe und kann zwischen 9 und 12 Uhr nicht genutzt werden, der Friedrichsausteg zwischen 14 und 17 Uhr. Die Prüfung der Brücke über den Illerkanal in der Wiblinger Straße findet am Montag, 26. März, statt. Dabei bleibt sie halbseitig befahrbar, eine Ampel regelt den Verkehr.