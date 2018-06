Versammlung Stadt Neu-Ulm lädt zum Gespräch

Neu-Ulm / swp

Die Stadt Neu-Ulm lädt kommende Woche zu Bürgerversammlungen in Reutti, Steinheim und der Innenstadt ein. Die Bürger haben dabei die Möglichkeit, sich mit Fragen und Anregungen an Vertreter der Stadtverwaltung und den Oberbürgermeister Gerold Noerenberg zu wenden. Folgende Termine sind geplant: Für Reutti und Jedelhausen Dienstag, 12. Juni, Gemeinschaftshalle in Reutti, Schlossstraße 30; Mittwoch, 13. Juni, in der Vereinshalle in Steinheim, Straße Weg 6; Donnerstag, 14. Juni, Stadtbücherei, Heiner-Metzger-Platz 1. Beginn jeweils um 19 Uhr.