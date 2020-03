Welche Auswirkungen hat die Coronakrise auf Ihr Geschäft? Gibt es Einschränkungen für Ihre Kunden?

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Langenauer Rathaus und in den Ortsteilen sind derzeit während der Sprechzeiten nur noch telefonisch, per E-Mail oder Post erreichbar. Der Fokus liegt dabei auf Dienstleistungen, die durch einen gesetzlichen Leistungsanspruch begründet sind. In dringenden und unaufschiebbaren Fällen kann vorab telefonisch ein persönlicher Termin vereinbart werden.

Wie können Kunden sie aktuell erreichen?

Telefonisch ist die Stadt Langenau zentral unter 07345 9622-0 oder info@langenau.de zu erreichen. Außerdem über die direkten Durchwahlnummern oder E-Mail-Adressen der einzelnen Mitarbeiter.

Gibt es weitere Neuigkeiten?

Die wichtigsten Informationen vor Ort finden sich unter www.langenau.de. Neu sind die städtischen Informationen auf Facebook und Instagram unter „Stadt Langenau informiert“. Wer Hilfe braucht oder Hilfe anbieten möchte, kann sich an die Nachbarschaftshilfe Langenau wenden Telefon 0178 9751076 und hallo@gemeinsam-langenau.de.

Nach der Coronakrise freuen wir uns besonders auf...

... eine Umarmung mit den Menschen, die einem wichtig sind und auf deren Nähe wir verzichten mussten.

