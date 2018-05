Handwerk Stabile Konjunktur wirkt sich auf Handwerksbranche aus

Ulm / Alexander Honold

Gute Stimmung gibt es derzeit bei den Handwerkern in der Region. Die aktuelle Geschäftssituation, sowie die Erwartungen für die kommenden Wochen werden von den Handwerksbetrieben als äußerst positiv eingeschätzt. Den besten Geschäftslagenindex, also die Differenz der guten und schlechten Einschätzungen, findet man im Baugewerbe. Insgesamt sehen zwei Drittel aller Handwerksbetriebe ihre Geschäftslage als gut an. Damit kann die Konjunktur das Vorjahresniveau ohne Probleme halten. Ein Grund dafür sind unter anderem die hochwertigen Leistungen der Betriebe und die daraus resultierenden Nachfrage, die in diesem Jahr im Vergleich zu 2017 sogar weiter zugelegt hat.

Kein Wunder also, dass mehr als die Hälfte aller Unternehmen davon ausgehen, dass sich die Konjunkturlage in den nächsten Wochen fortsetzen oder sogar verbessern wird.

Diese hohen Erwartungen haben direkten Einfluss auf die Zahl der Beschäftigten in der Branche. Demnach werden die Betriebe ihr Personal um 15 Prozent innerhalb der kommenden Wochen erweitern. Ein logischer Schritt, unter anderem auch dem geschuldet, dass viele der Handwerksunternehmen in der Region bis knapp unter die Auslastungsgrenze arbeiten.

Hinsichtlich der Ausbildungs- und Praktikumsplätze gibt es ebenfalls ein reiches Angebot in der Branche. „Die Unternehmen sind gerne bereit, ihr Wissen durch eine duale Ausbildung an junge Menschen weiterzugeben. Die Schülerinnen und Schüler sollten einfach auf die Handwerksbetriebe zugehen und nach einem Praktikum oder auch Ausbildungsplatz fragen“, sagt Thomas Jung, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Ulm.

Mehr Abiturienten

Dass viele jungen Menschen dieses Angebot auch annehmen, zeigen die Ausbildungszahlen der vergangenen Jahre. Alleine im vergangenen Jahr, haben sich 3075 Jugendliche (14,2 Prozent Abiturienten) für eine handwerkliche Ausbildung entschieden, was einem Plus von 2,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Die derzeitigen Prognosen zeigen, dass die Handwerksbranche gerade jetzt viele Chancen für Unternehmer bietet. Doch es gibt noch einen ganz anderen Grund, der für die Selbstständigkeit in diesem Bereich spricht. Laut der Handwerkskammer Ulm wird es in den kommenden fünf Jahren geschätzt bis zu 2500 altersbedingten Übernahmen handwerklicher Betriebe kommen. Unterstützung bietet das extra für diesen Zweck von der Handwerkskammer gegründete „Zentrum für Betriebsnachfolge“, abgekürzt: ZEN.