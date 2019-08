1. Ulmer City-Jump als Plattform für den Stabhochsprung. Am Freitag 3000 Zuschauer erwartet. Es gibt kostenlose Tribünen. Hoch hinaus wollen am Freitag 13 Sportler beim Leichtathletik-Event auf dem Ulmer Münsterplatz: dem City-Jump. Das Stabhochsprung-Ereignis richtet sich an ein breites Publikum, das unter dem Münster auch den zweitbesten US-amerikanischen Stabhochspringer Cole Walsh mit einer Bestleistung von 5,81...