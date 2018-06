Toter am Eselsberg Staatsanwaltschaft erhebt Anklage wegen Mordes

Ulm / SWP

Nach dem Einbruch am Ulmer Eselsberg, bei dem ein 59-Jähriger getötet worden war, hat die Staatsanwaltschaft Ulm Anklage erhoben.

Angeklagt sind ein 39 Jahre alter Georgier und seine 46 Jahre alte russischstämmige Ehefrau. Das Ehepaar wurde bereits kurz nach dem Einbruch im Januar 2018 festgenommen.

Wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch weiter mitteilte, brachen der 39-Jährige sowie mindestens ein weiterer Mittäter am Dreikönigstag gegen 2.30 Uhr in ein Reihenhaus im Veltlinerweg in Ulm am Eselsberg ein, während seine Ehefrau draußen Schmiere stand. Die 91 und 59 Jahre alten Hausbewohner, Mutter und Sohn, wurden dabei auf die Eindringlinge aufmerksam. Die Täter schlugen den 59-Jährigen nieder, fesselten und knebelten ihn. Sie stahlen Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von über 10.000 Euro und ergriffen dann die Flucht.

Opfer starb an Hirnverletzungen

Die Verletzungen und die Knebelung des 59-Jährigen verursachten einen akuten Sauerstoffmangel, dieser führte zu schwersten Hirnverletzungen und schließlich zum Tode. Die 91-jährige Mutter des Verstorbenen wurde nur leicht verletzt.

In der Pressemitteilung heißt es weiter: „Die Staatsanwaltschaft wertet das Verhalten des 39-Jährigen als Mord, nämlich als Tötung aus Habgier und zur Ermöglichung einer anderen Straftat (des Raubes) sowie als Raub mit Todesfolge und gefährliche Körperverletzung, während seiner Frau schwerer Raub mit gefährlicher Körperverletzung zur Last gelegt wird.“

Die beiden Angeklagten befinden sich seit ihrer Festnahme kurz nach der Tat in Untersuchungshaft und bestreiten die Tat.

Die Staatsanwaltschaft Ulm hat auch die Auslieferung des in Israel festgenommenen, mutmaßlichen dritten Mittäters beantragt, über welche derzeit die israelische Justiz entscheidet. Gegen einen vierten Mitbeschuldigten dauern die Ermittlungen an.