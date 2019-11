Am 9. November geht es im Blautalcenter in Ulm hoch hinaus: Zu Gast sind unter anderem der Zehnkampf-Europameister Arthur Abele und die Deutsche Vizemeisterin im Stabhochsprung Stefanie Dauber vom SSV Ulm 1846. Alle Leichtathletik-Fans haben an dem Tag die Gelegenheit, Autogramme zu holen und Erinnerungsfotos mit den Sportlern zu schießen.

Spitzenathleten vom SSV Ulm zu Gast

Diese Athleten kommen ins Blautalcenter:

► Arthur Abele: Zehnkampf-Europameister 2018

► Stefanie Dauber: Deutsche Vizemeisterin 2018 und 2019 im Stabhochsprung

► Tim Nowak: WM-Teilnehmer 2019 im Zehnkampf

► Mathias Brugger: Teilnehmer bei der EM und WM sowie mehrfacher Deutscher Meister im Zehnkampf

Das erwartet dich auf dem Event

Um 11 Uhr startet eine Show mit einem Sportler-Talk. Danach dürfen sich die Besucher an die Hochsprung-Latte wagen. Für Kinder ist ein Hindernisparcour vorbereitet.

Anfahrt, Parken und Eintritt

Show und Mitmachaktionen sind kostenlos. Wer mit dem Auto kommt, kann es an diesem Tag drei Stunden kostenlos im Blautalcenter-Parkhaus abstellen.

Das könnte dich auch interessieren: