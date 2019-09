Die Ulmer Spatzen gerieten schon früh in der Partie gegen den 1. FC Saarbrücken unter Druck. Bereits in der 15. Minute kassierte der SSV Ulm 1846 Fußball einen Treffer des Saarbrücker Stürmers Gillian Jurcher. Auf beiden Seiten folgten Chancen, etwa, als Albano Gashi in der 29. die Latte der Saarbrücker traf. Doch nur 5 Minuten später gab es eine Unsicherheit nach einer Ecke, Anthony Baylla nutzte die Gelegenheit und erhöhte auf 2:0 für den FCS. Saarbrücken wurde seiner Favoritenrolle gerecht und brachte die Ulmer Spatzen weiter unter Druck.

Nach der Pause wurde der SSV Ulm stärker

Nach der Halbzeit kam der SSV Ulm besser ins Spiel, in der 50. Minute nutzte Albano Gashi eiskalt einen Abwehrfehler und schoss zum 1:2-Anschlusstreffer ins rechte Eck. In der Schlussphase hatte Ulm mehrere Chancen, so traf Steffen Kienle in der 90. noch mit einem Kopfball die Latte - doch am Ende reichte es nicht mehr für den Ausgleich.

