Ulm SSV Ulm 1846-Spatz heiß begehrt

Ulm / SWP

Run auf den Ulmer Spatzen: In der Lokalredaktion der Südwest Presse laufen seit den frühen Dienstagmorgenstunden die Telefone heiß. Der SSV Ulm 1846-Spatz, der in der oberbayerischen Gemeinde Valley gelandet ist und nun eine neue Heimat sucht, ist heiß begehrt. Seit 15 Jahren nistet der vor dem Firmengelände des Brillendesigners Rainer Laepple, der ihn einst in Neu-Ulm vom Sperrmüll rettete und mitnahm. Nun aber, so schreibt er, wird die Dorfstraße ausgebaut – und der Spatz muss weichen.

Wer letztlich den Zuschlag bekommt, wird sich im Laufe des Tages zeigen. Viele Anrufer finden auch, es könne nur einen Platz geben: das Donaustadion.