Gute Neuigkeiten beim SSV Ulm 1846 Fußball: Stürmer Ardian Morina hat seinen Vertrag bei den Spatzen bis Juni 2022 verlängert. Das gab der Klub in einer Pressemitteilung bekannt.

Ardian Morina möchte noch mehr Verantwortung übernehmen

„Ich freue mich sehr, meinen Vertrag in Ulm verlängert zu haben. In Zukunft möchte ich noch mehr Verantwortung übernehmen und alles dafür tun, dass sowohl meine persönlichen Ziele als auch die des Vereins erreicht werden. Der SSV ist in meinem Herzen und umso schöner ist es, die nächsten Jahre Teil dieses tollen Vereins zu sein“, so Morina.

SSV-Sportdirektor Stephan Baierl ist über Morinas Verlängerung erfreut

Sportdirektor Stephan Baierl freut sich über die Verlängerung des 26-Jährigen. „Ardi ist für uns ein sehr wichtiger Spieler, dem wir auch zukünftig zutrauen, mit uns die nächsten Schritte zu gehen und sich persönlich weiterzuentwickeln. Von daher sind wir froh, dass wir den Vertrag vorzeitig verlängern konnten.“

Ardian Morina: Schnellster Torschütze der DFB-Pokal-Geschichte

Morina spielt bereits seit 2017 für die Spatzen und feierte in den letzten dreieinhalb Jahren viele Erfolge. Zwei mal gewann man den WFV-Pokal und schlug im DFB-Pokal Eintracht Frankfurt. Außerdem konnte sich Morina mit dem 1:0 gegen Fortuna Düsseldorf als schnellster Torschütze des DFB-Pokals in die Geschichtsbücher eintragen.