Die große Frage: Dürfen Fans ins Stadion? „Noch ist es nicht sicher“, sagt Spatzen-Pressesprecher Max Rieck. Nach dem Corona-Gipfel von Bund und Ländern am Donnerstag gabbekannt, dass es vor November keine größere Fan-Rückkehr in die Stadien geben wird. Partien derfinden demnach bis mindestens Ende Oktober weiter vor leeren Rängen statt. Doch wie wird im DFB-Pokal verfahren, wenn Klubs aus den unteren Ligen auf Erst- und Zweitligateams treffen? „Es wird aktuell noch diskutiert, ob im DFB-Pokal dieselben Zuschauer-Regeln wie in der Bundesliga gelten sollen oder ob ein anderer Weg eingeschlagen wird“, berichtet Rieck. Er rechnet mit einer Entscheidung seitens des DFB in den kommenden Tagen.