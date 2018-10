Münster Spurensuche in Feldpostbriefen

Spurensuche in Feldpostbriefen

Am 29. September ist Michaelistag – und die evangelische Münstergemeinde hat im vergangenen Jahr beschlossen, immer an diesem Gedenktag eine Veranstaltung zu machen, um sich mit dem schwierigen Erbe der monströsen Erzengels-Skulptur zu beschäftigen. Um diese gibt es immer wieder Debatten. Forderungen nach einem Abhängen, nach einem „Weg mit dem Michael“ greifen zu kurz. Das machte Prälatin Gabriele Wulz in ihrer Begrüßung deutlich.

Gemeinsam mit Münsterpfarrer Peter Schaal-Ahlers machte sie sich auf Spurensuche in der Entstehungszeit der Skulptur: „Die Figur des Michaels steht in Zusammenhang mit den Toten des Ersten Weltkriegs. Ihrer sollte in der Turmhalle gedacht werden. Die Figur war nur ein Teil eines Gesamtkunstwerks, das allerdings nie verwirklicht wurde.“ Und weiter: „Die Unfähigkeit zu trauern gebiert Monster, und die legen sich auf unsere Seele.“

Schaal-Ahlers hat die Texte der Lesung ausgewählt: Privates wie Propaganda aus den Jahren 1914 bis 1918, also Felspostbriefe und Tagebuchauszüge von Soldaten, Bücher, Zeitungsartikel und Aufsätze von Schülern. In den vier Jahren sind zwei Millionen deutsche Soldaten gefallen, unter ihnen 1269 Ulmer Bürger. Die Zahl der zur hiesigen Garnison gehörenden Gefallenen liegt aber mit rund 24 000 ungleich höher.

Resignation statt Begeisterung

Die Ulmer Donauwacht, das sozialdemokratische Volksblatt, berichtet vom Tag der Kriegserklärung am 1. August 1914: „Als (...) die Verhängung des Kriegszustands bekannt wurde, war vom Ausbruch einer stürmischen Begeisterung nichts zu merken. Viel eher konnte man von einer an Niedergeschlagenheit grenzenden tiefen Resignation sprechen, die sich aller Gemüter bemächtigte.“

Carl Zuckmayer (1896 bis 1977) schreibt in seiner Biographie: „Soldat-Werden (...) war für mich während der Gymnasialzeit immer eine bedrohliche Vorstellung gewesen. (...) Jetzt war es das genaue Gegenteil: Befreiung von der bürgerlichen Enge und Kleinlichkeit, von Schulzwang und Büffelei, von den Zweifeln der Berufsentscheidung und von alledem, was wir (...) als Saturiertheit, Stickluft, Erstarrung unserer Welt empfunden (...) hatten. Jetzt war es (...) blutiger, heiliger Ernst geworden, und zugleich ein gewaltiges, berauschendes Abenteuer, für das man das bisschen Zucht und Kommißkram gern in Kauf nahm.“

Doch die Begeisterung wurde bald vom schrecklichen und verlustreichen Alltag in den Schützengräben und Lazaretten verdrängt, der sich zermürbend hinzog. Am 18. August 1914 erschien in Ulm die erste Todesanzeige in der Zeitung.

Unrühmliche Rolle der Kirche

In der Heimat gab es „Kriegsgebetsstunden“ im Münster, erinnerte Gabriele Wulz, jeden Montag und Freitag. Sie zeigen den „Schulterschluss von Altar und Thron beim Kriegseinsatz“, sagte die Prälatin über die unrühmliche Rolle der evangelischen Kirche damals. Von „Heldenmut, Treue und Opfersinn bis in den Tod“ war in den Gebetsstunden die Rede.

Zwischen den Texten der Lesung erklang Musik. Münsterkantor Friedemann Wieland spielte Werke von Olivier Messiaen, Jehan Alain und Arvo Pärt. Dabei hatten die Zuhörer Gelegenheit, den sechs Meter hohen Michael eingehend zu betrachten und auf sich wirken zu lassen mit dem drohend erhobenen Schwert, das fast so lang ist wie die Figur groß. Die Flügel mit den gesträubten Federn erinnern an abwehrende Riesenhände. So wirkt die Figur eher wie ein wehrhafter Ritter denn wie ein Erzengel.

An den Schluss stellte Schaal-Ahlers ein Zitat von Kurt Tucholsky (1924): „Die Dänen sind geiziger als die Italiener. Alle Letten stehlen. Alle Bulgaren riechen schlecht. Rumänen sind tapferer als Franzosen. Russen unterschlagen Geld. – Das alles ist nicht wahr, wird aber im nächsten Krieg gedruckt zu lesen sein.“