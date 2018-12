Plattenladen Spoundcircus: Viel mehr als ein Ort für Musik

Ulm / Claudia Reicherter

In Beamtensprache betreibt Martin Maag einen „Einzelhandel mit bespielten Tonträgern“. Siegfried Dehmke und er nannten es 1988 lieber „Soundcircus“. Das hört sich besser, bunter an. Seit „Sigis“ Tod ist er offiziell der alleinige Inhaber des Ladens in der Frauenstraße 40, auch wenn er den vielmehr „als Kombinat von vielen Leuten“ versteht. Zwar bietet er dort tatsächlich Tonträger an – LPs, CDs und jüngst sogar auch wieder Musikkassetten –, die allerdings bislang nur gebraucht. Dennoch ist dieser letzte Plattenladen der Stadt viel mehr als ein Ort zum Erwerb der neuesten musikalischen Neuerscheinungen, er dient der Begegnung und dem Austausch.

Das weiß nicht nur, wer Nick Hornbys „High Fidelity“ gelesen hat: Zu Tonträgern und Vorverkaufskarten gibt es Konzerttipps, Flyer und Geschichten gratis obendrauf. Die von Sascha und Henrik etwa, später als Kinderzimmer Productions berühmt geworden, wie sie einst mit ihrer ersten Kassette ankamen. „Wir haben dann zusammen ihre erste Platte gemacht“, erzählt Maag. Oder jene von Kompagnon Sigis Beerdigung, bei der einer die Technik nicht begriff, weshalb der ganze Friedhof mit den Buzzcocks beschallt wurde. Die schiebt einer der Stammkunden nach.

All das spielt sich auf rund 60 Quadratmetern ab, zwischen sonnengelben Wänden voll Handgefertigtem wie dem Zeitschriftenhalter aus gebogenen Farb-Schallplatten unter einem großen Wandspiegel, güldenen Putten und allerlei quasi-musealem Abspielgerät, neben prall gefüllten Plattenkisten auf Beinen, in denen Vinylscheibenschilder sorgfältig die Genres trennen: HipHop, Drum’n’Bass, Rock, Pop, Reggae bis hin zu Klassik und Hörspielen. Das Debüt des neuen Harmful-meets-Sportis-Duos Taskete! fällt neben Rage Against The Machines selbstbetiteltem 1992er-Klassiker und Katie Meluas „Pictures“ ins Auge. Neben den Plattenspielern mit Kopfhörern zum Probehören steht meist ein gerade eingetroffener Karton mit Neuware auf dem Boden. Dahinter Maag am Kassiertresen. Den Preis rechnet der 55-Jährige mit dem Taschenrechner aus. Weil er runde Beträge mag, gibt es auch mal Rabatt.

Stammgäste bekommen einen Kaffee, und auch dem unbekannten Stöberer bietet er nach einer Stunde ein Getränk an. „Nicht dass mir die Leute hier dehydrieren“, sagt der Mann, der seinen Namen von Lindner jüngst zum Geburtsnamen zurückänderte. „Wie der Guru im Ashram“ fühlt er sich manchmal, der „den Vinylsüchtigen Ulms ein Zuhause“ schafft. Und das seit 30 Jahren.

Bis 1991 war der Soundcircus in der Kornhausgasse, dann zwölf Jahre in der Frauenstraße 42. Nachdem dort renoviert und die Miete erhöht wurde, zog er vor 15 Jahren ein Haus weiter. Übergangsweise als „WG“ mit einem Computerhändler.

„Komischerweise lief das Geschäft vor 12 oder 13 Jahren am besten, als alle dachten, dass es bald keine Schallplatten mehr gibt.“ Von Freakytum mag Maag nach 30 Jahren nicht mehr sprechen, „das ist schon schwäbische Qualität“. Was auch für die Feier zum 30-Jährigen gilt: „Das Line-up ist fett, da gibt’s nix!“ Kill the Dandies begeisterten mit Reed- und Cave-infiziertem Indie-Rock schon in der Hudson Bar, das britische Punkrock-Duo Sons sei „toll, sehr erdig“, der Freiburger Julian Maier-Hauff sampelt und loopt live und der HipHop-Topact ist eh über jeden Verdacht erhaben. Bloß blöd, dass man den namentlich nicht ankündigen darf – Hype-Gefahr. Zum Auftakt dürfen 34 treue Kunden und Freunde selbst ran an die Plattenteller.

Martin Maag fasst zusammen: Zwischen 13. und 15. Dezember veranstalte er „nach 120 Stunden Vorbereitung“ im Eden „die hochwertigste Party, die das Ulmer Nachtleben je gesehen hat“. Das Geschäft seines Lebens werde er damit wohl nicht machen. „Wenn ich da mit ’ner Null rauskomme, verkauf’ ich Oblaten irgendwo in der Hirschstraße.“ Aber das ist er als Plattenhändler gewohnt. „Für uns gelten zwei Parameter: mangelnder Intellekt und Hang zum Perfektionismus.“