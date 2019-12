Weihnachten und Silvester nahen, das Jahr neigt sich dem Ende zu – und es beginnt wieder die Zeit der Jahresrückblicke. So auch beim Musik-Streamingdienst Spotify. Hier heißt der Rückblick auf das musikalische Jahr “Wrapped 2019”. Er zeigt, welche Künstler, Alben und Songs 2019 am meisten gestreamt worden sind.

Weltweit lagen bei den Charts des Jahres erstmals der US-Rapper Post Malone an der Spitze der meistgestreamten Künstler und Künstlerinnen. Dann kommen auch schon zwei Sängerinnen mit ziemlich viel Power: Die erst 17 Jahre alte Newcomerin Billie Eilish aus Los Angeles holte sich den 2. Platz, gefolgt von Pop-Sängerin Ariana Grande auf Platz 3.

Wie aber sieht es in der Region aus? Welche Stars, Alben und Lieder wurden in Biberach am liebsten gehört?

In Biberach waren folgende Musiker im Jahr 2019 am beliebtesten:

