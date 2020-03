Welche Auswirkungen hat die Coronakrise auf Ihr Geschäft? Gibt es Einschränkungen für Ihre Kunden?

Wir mussten ebenfalls zum 16.03.2020 den kompletten Betrieb einstellen, so dass aktuell bis mindestens 19.04.2020 keinerlei Training an Geräten oder Kursbesuch möglich ist.

Wie können Kunden sie aktuell erreichen?

Wir sind auch während der Schließung telefonisch (0731 – 6023563) oder per Mail (info@jufit.de) erreichbar. Unsere Mitglieder können uns zudem jederzeit noch über unsere eigene JuFit-App kontaktieren.

Gibt es weitere Neuigkeiten?

Wir werden die Schließung nutzen, um das JuFit und sein Angebot weiter zu entwickeln und dabei die Rückmeldungen unserer Mitglieder aus der letzten Mitgliederbefragung einfließen lassen. Ebenso werden wir natürlich unsere Mitglieder durch individuelle Trainingspläne und täglich wechselnde „Workouts of the Day“ weiter in Bewegung halten. Schließlich stärkt Sport und Bewegung die derzeit dringend notwendigen Abwehrkräfte.

Nach der Coronakrise freuen wir uns besonders auf...

… ein wieder gut besuchtes Sportvereinszentrum und das gemeinsame Training mit unseren treuen Mitgliedern!

