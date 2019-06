Für ihr abgespecktes Großprojekt erhält die TSG Söflingen fünf Millionen Euro von der Stadt. Der Beschluss muss noch durch den Gemeinderat.

Walter Feucht dürfte seinen 70. Geburtstag mit guter Laune begehen. Der Vorsitzende der TSG Söflingen hat mehrfachen Grund zum Feiern: Denn sowohl der Ausschuss für Bildung und Soziales des Gemeinderats wie auch der Hauptausschuss haben am Donnerstag in ihrer gemeinsamen Sitzung mit überwältigender Mehrheit einem Millionen-Zuschuss für das Großprojekt „Sportopia II“ des Vereins zugestimmt.

Vorbehaltlich der Zustimmung durch den Gemeinderat übernimmt die Stadt Ulm insgesamt 5,06 Millionen Euro der Gesamtkosten in Höhe von 7,6 Millionen – höchstens, wie Abteilungsleiter Gerhard Semler erläuterte: „Wenn’s billiger kommt, reduziert sich entsprechend der Zuschuss.“

Der Weg dorthin war lang und für die Verantwortlichen im Verein teils steinig. 2016 hatte die TSG die erste Planung für ihren „multifunktionalen Baukasten“ (Feucht) mit futuristischer Raumschiff-Architektur bei der Stadt eingereicht. Dieser Kasten sollte nicht nur Sporthalle sein, sondern sozialen und kulturellen Mehrwert bieten. Kostenvoranschlag damals: 8,7 Millionen Euro. Architektur und Dimension stießen bei vielen Stadträten auf Kritik. Im Sommer 2017 stimmte der Gemeinderat dem Projekt zwar grundsätzlich zu, allerdings nur in einer abgespeckten Version. Ein Jahr später gab es schließlich ein Förderangebot für Sportopia II – wofür der Rat die Deckelung auf drei Millionen Euro, die er sich selbst in den Sportförderrichtlinien der Stadt gegeben hatte, aufhob.

Etwas mehr als zwei Millionen Euro steuert der Verein selbst zu den Kosten bei, den größten Teil davon finanziert mit rund 1,8 Millionen Euro die Ulmer Volksbank als Darlehen. Auf drei Geschossen und knapp mehr als 2000 Quadratmetern sollen schon vom Sommer 2021 an schwerpunktmäßig Vereinssport und Kurse stattfinden. Das sind ein Stockwerk und rund 400 Quadratmeter weniger als ursprünglich geplant. Vor allem Flächen, auf denen eine gewerbliche Nutzung vorgesehen war, sind gestrichen worden, etwa ein Fitnessstudio, aber auch Geschäftsstelle und Sozialraum.

Finanzieren will die TSG ihren Eigenanteil vor allem durch mehr Mitglieder, höhere Beiträge und zusätzliche Einnahmen aus Sportkursen. Die Stadt habe die Wirtschaftlichkeit geprüft, versicherte Semler. „Die TSG ist liquide, sie ist gut aufgestellt, sie hat keinen Sanierungsstau bei ihren Immobilien.“ Trotzdem blieben Risiken: Für die Stadt als Grundstückseigentümerin, für den Verein wegen möglicher Kosten­steigerungen. Finanzbürgermeister Martin Bendel untermauerte Semlers positive Einschätzung. Der Verein erfülle alle Voraussetzungen: „Die Verwaltung ist überzeugt, dass wir dieses Angebot machen können.“

Fast alle Ausschussmitglieder konnten dem zustimmen – mit mehr oder weniger großer Begeisterung. SPD und FWG sind vorbehaltlos für den Zuschuss, auch die Grünen konnten sich mit dem überarbeiteten Konzept anfreunden. Für die FDP sagte Erik Wischmann, man sehe immer noch große Risiken, stehe aber bei der TSG im Wort. In der CDU gab es Dissonanzen: Während der OB für den Zuschuss stimmte und für Thomas Kienle entscheidend war, dass es Bedarf für die Sporthalle gibt und der Förderantrag den Richtlinien entspricht, enthielt sich Karin Graf wie schon in früheren Abstimmungen. „Ich habe bei diesem Projekt einfach ein schlechtes Bauchgefühl“, sagte Graf. Sie befürchtet, dass der Verein sich übernimmt und hatte sich als einzige kritisch geäußert.

„Mehr als dankbar“ zeigte sich TSG-Geschäftsführer Jochen Schmitt über die Entscheidung im Einzelnen und die Sportförderung im Ganzen. Es habe lange gedauert, das Pilotprojekt Sportopia durchzuboxen. Doch Vergangenheit sei Vergangenheit. Die Baugenehmigung ist in Bearbeitung, im Sommer soll es losgehen.

Wie der Verein aufgestellt ist

Angebot Stand Januar hatte die TSG Söflingen 1864 genau 5658 Mitglieder, davon fast 1900 Kinder und Jugendliche. Die Mitgliederzahlen sind stabil. Der Verein hat ein großes Abteilungsangebot in allen gängigen Mannschafts- und Individualsportarten und beheimatet die größte Behindertensportabteilung in Ulm. Letzteres Angebot soll mit Sportopia II erweitert werden. Zusätzlich zum Vereinssport bietet die TSG viele Kurse an.