Die TSG Söflingen hat für ihr mittlerweile abgespecktes Großprojekt namens Sportopia nun ein endgültiges Go.

Nach dem Hauptausschuss und dem Ausschuss für Bildung und Soziales hat nun auch der Gemeinderat das Geld für das 7,6 Millionen Euro teure, dreigeschossige Sportzentrum mit etwa 2000 Quadratmetern Fläche durchgewunken. Ganz genau 5,06 Millionen Euro wird die Stadt dem Verein zuschießen. Dafür hatte der Rat das Projekt zu einem Sonderfall innerhalb seiner eigenen Förderrichtlinien gemacht und den festgeschriebenen Deckel von drei Millionen Euro Höchstfördersumme geöffnet.

Die jetzt freigegebenen städtischen Mittel wird der Verein mit einem Eigenanteil von mehr als zwei Millionen Euro aufstocken. Den größten Teil davon, 1,8 Millionen Euro, finanziert die Ulmer Volksbank als Darlehen.

Vorwürfe eine Unverschämtheit

Während die Ulmer Stadtverwaltung immer wieder die Solidität der TSG Söflingen betont hatte, waren Karin Graf und Bertram Holz (beide CDU) bei den Vorberatungen nicht zu überzeugen. Ihre Enthaltungen brachten ihnen ungewöhnlich harte öffentliche Kritik des TSG-Vizevorsitzenden Ulrich Gebhard ein. „Der Angriff des TSG-Vorstands auf Mitglieder des Rats war eine Unverschämtheit“, stellte Sigrid Räkel-Rehner (Grüne) deshalb bei der abschließenden Entscheidung am Mittwoch fest. Ihre Worte richtete sie an den im Publikum sitzenden TSG-Geschäftsführer Jochen Schmitt und ergänzte: „Bitte sagen Sie das ihren Vorstandskollegen.“ Eine der öffentlich Gescholtenen selbst, Karin Graf, äußerte sich in der Sitzung nicht zu den Anwürfen aus der Vorstandschaft des über 5600 Mitglieder zählenden Vereins. Stattdessen ergriff sie das Wort, um zu erklären, dass sie nun der Beschlussvorlage zustimmen werde. Nicht wegen des Drucks auf ihre Person, sondern durch eine neue Abwägung von Argumenten habe sie sich zur Pro-Stimme entschlossen. „Es gibt für mich immer noch kritische Punkte in der Vorlage“, erklärte Graf. Sie sei nun aber bereit, das daraus entstandene „negative Bauchgefühl“, das aus dem TSG-Vorstand besonders deutlich kritisiert worden war, hinten anzustellen. Dennoch mahnte die CDU-Frau ihre Ratskollegen und die Verwaltungsbank: „Wir dürfen die kleinen Vereine nicht vergessen.“ Denn schließlich werde das mit dem Sportopia-Projekt verbundene Ziel der TSG, neue Mitglieder zu finden, andere Vereine tangieren. Bertram Holz war nicht bei der Sitzung. So erhoben sich am Schluss alle Hände für Sportopia.

