Großprojekte Sportopia und Jahnsportpark: die Millionen-Frage

Ulm / Hans-Uli Mayer

Am Mittwoch könnte sich entscheiden, wie es mit Sportopia und der Jahnsportpark weitergeht. Es zeichnet sich eine Lösung ab.

Am Mittwoch steht eine im Ulmer Vereinssport mit Spannung erwartete Sitzung an. Im kleinen Saal des Ulmer Rathauses kommen um 16 Uhr die beiden Fachausschüsse Bildung und Soziales sowie der Hauptausschuss zu einer gemeinsamen Sitzung zusammen. Einziger Tagesordnungspunkt der eher seltenen kooperativen Sitzung: „Großbau­sportprojekte – Grundsätzliche Förderung und Förderangebote“.

Rückwirkend zum Jahresbeginn 2017 hatte sich die Stadt neue Sportförderrichtlinien gegeben, die neben laufenden Maßnahmen, Sanierungen und Modernisierungen auch die finanzielle Unterstützung von Großprojekten regelt, die ein Volumen von zwei Millionen Euro übersteigen. Der Regelzuschuss des förderfähigen Teils (nicht kommerziell) beträgt 50 Prozent und wird bei drei Millionen Euro pauschal gedeckelt.

Allerdings enthalten die Sportförderrichtlinien auch Formulierungen, wonach bei Projekten mit Alleinstellungsmerkmalen und solchen von herausragender Bedeutung für die städtische Sportlandschaft davon nach oben abgewichen werden kann.

Im Klartext heißt das, dass die Stadt mehr Zuschüsse gewähren kann als die drei Millionen Euro. Im Kern gibt es derzeit drei solche Vorhaben, von denen am Mittwoch zwei beraten werden: Sportopia der TSG Söflingen und Jahnsportpark des SSV Ulm 1846.

Der Orange Campus des die Ulmer Profi-Basketballer tragenden Vereins BBU 01 scheint nach Informationen der SÜDWEST PRESSE zwar ebenfalls auf einem guten Weg zu sein, soll aber erst später im Jahr beraten werden – möglicherweise aber noch vor der Sommerpause (siehe untenstehenden Infokasten).

Sportopia (TSG Söflingen)

Diesem Projekt hat der Gemeinderat bereits vor einem Jahr grundsätzlich zugestimmt, erhoffte Zuschüsse aber in Darlehen umgewandelt. Nach den Worten des TSG-Vorsitzenden Walter Feucht hat der Verein seine Pläne deshalb „deutlich abgespeckt“ und „Anregungen des Gemeinderats“ aufgenommen. Die Rede ist von einem Geschoss weniger und geringeren Kosten in Millionenhöhe.

Wie berichtet, geht es dabei um eine Multifunktionshalle mit Gymnastikräumen auf einer Ebene mit der Harthauser Straße. „Wir sind sehr kreativ gewesen“, sagte Feucht, der voller Zuversicht ist und sehr gespannt, was bei den Beratungen am Mittwoch herauskommt.

Jahnsportpark (SSV Ulm 1846)

Sehr gespannt ist in der Oststadt auch Willy Götz als Vorsitzender des SSV 46. Der will in einem ersten Schritt die Tennisabteilung mit dem TK Ulm fusionieren und gemeinsam ein neues Tennisheim bauen. Viel größer ist der für die Jahre 2021/2022 gedachte zweite Schritt, die alte Jahnhalle abzureißen und komplett neu zu bebauen. Zehn bis zwölf Millionen Euro sind dafür veranschlagt, wofür sich Götz grünes Licht erhofft: „Das ist ein ganz wichtiger Termin, auf den wir lange hingearbeitet haben.“

Für beide Projekte ist entscheidend, dass der Gemeinderat in diesen Einzelfällen die Drei-Millionen-Euro-Grenze überschreiten will. Die zweite Frage ist, ob die Stadt obendrein einen Ausgleich schafft für entgangene Zuschüsse des Württembergischen Landessportbundes (WLSB), der seine Zuwendungen für förderfähige Projekte ebenfalls mit einer Obergrenze belegt hat.