Es bleibt dabei: Skistar Felix Neureuther aus Garmisch-Partenkirchen, Deutschlands bester Skifahrer der vergangenen Jahre, der erst vor wenigen Wochen seine erfolgreiche Karriere beendet hat, kommt nach Neu-Ulm, zu Sport Sohn, Memminger Straße 71. Und zwar an diesem Samstag. Anlass ist der 50. Geburtstag des Sportladens.

Von 10 Uhr an steht Neureuther auf einer Bühne und wird dort von SWP-Sportchef Carsten Muth und Ralph Hamann (Radio 7) interviewt. Anschließend stellt sich der 35-Jährige auch den Fragen der Fans, gibt Autogramme und steht für Selfies zur Verfügung.

Neureuther hatte seine Teilnahme an der Auslosung der nächsten Runde des DFB-Pokals in ARD-Sportschau am Sonntag abgesagt. Seine Teilnahme an der Veranstaltung in Neu-Ulm hat der Skifahrer zugesagt, wie Sport Sohn am Donnerstag bestätigte.

