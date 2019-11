Das ehemalige Stammhaus von Sport Sohn in der Augsburger Straße bot kürzlich einen ungewohnten Anblick. Alle Räume links des Eingangs waren hell erleuchtet, doch im Schein der Spots: Nichts! Denn die Wochen zuvor hatten Arbeiter die letzten Überreste des im Februar geschlossenen Sportfachgeschäftes in Containern entsorgt. „Sport Sohn räumt leer und entrümpelt“, teilt Geschäftsführer Christoph Holbein auf Anfrage mit. Der Mietvertrag von Sport Sohn ende zum 31. Dezember 2019. „Zu diesem Termin werden die gemieteten Flächen an die Eigentümer besenrein zurückgegeben – wie bei jedem Mietende üblich.“

Flächen unentgeltlich zur Verfügung gestellt

Am Jahresende ist daher mutmaßlich auch Schluss für die temporäre Galerie, die Künstler Heinz-Dieter Zimmermann im rechten Teil des ehemaligen Geschäftes einrichten durfte – im Rahmen des bestehenden Mietvertrags von Sport Sohn. Das Unternehmen hatte Zimmermann die Flächen unentgeltlich zur Verfügung gestellt, „da dessen Frau Inge über 50 Jahre eine hochgeschätzte, tolle Mitarbeiterin von Sport Sohn war“, teilt Holbein mit. Soweit er wisse, gebe es für das Gebäude noch keine weiteren Planungen.

Mit den Wohnungen über dem Laden habe Sport Sohn nichts zu tun, diese seien privat vermietet von den Eigentümern. Sport Sohn eröffnete 1948 in Neu-Ulm. Seit 2001 steht das Haupthaus in der Ulmer Bahnhofstraße. In Neu-Ulm gibt es nach der Schließung des in die Jahre gekommenen Stammhauses den neuen „Performance Shop“ mit der Teamsport-Abteilung sowie den Lagerverkauf an der Memminger Straße hinter der Ratiopharm­-Arena.