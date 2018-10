Kommentar Carolin Stüwe zum Gremium Gestaltungsbeirat Sport ist mehr als wichtig

Ulm / cst

Der Name „Sportopia“ kommt von Sport und Utopie. Utopisch, also mit der Wirklichkeit unvereinbar, war das erste Sportzentrums-Modell mit dem überstehenden Obergeschoss tatsächlich. Aus statischen Gründen hätte das Raumschiff teilweise in den Boden versenkt werden müssen – was 1,5 Millionen Euro nach sich gezogen hätte. Der Gemeinderat lehnte diese Mehrkosten jedoch ab.

Umso erstaunlicher ist es, dass im Gestaltungsbeirat, nachdem das neue kostengünstigere Modell vorgestellt war, der Vorschlag von den beratenden Architekten kam: Man solle den Kubus in die Erde hineinbauen, damit er nicht so hoch wird.

Dieser Einwurf zeigt, dass sich die externen Experten unzureichend auf ihre Beiratssitzung vorbereiten. Dass kein Widerspruch von den Vertretern des Gemeinderats kam, verleitet zu der Annahme, dass die Stadträte die (der Sitzung vorausgehende) Rundfahrt zu den einzelnen Projekten als Kaffeefahrt betrachteten. Selbst vom Baubürgermeister kam kein Einwand.

Was nun kommt, ist ein Mehrgenerationen-Sportzentrum – und das ist gut so, denn Sport ist wichtig. Er hält fit, leert den Kopf vom Berufsalltag und bringt die Familien wieder zusammen, wenn das Konzept der TSG Söflingen aufgeht. Innen ist es doch egal, ob „Raumschiff“ oder Kubus – Hauptsache, man schwitzt.