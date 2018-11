Umleitung Sperrungen in Ulm-Nord für A 8-Knoten

Ulm / swp

Im Zuge der Bauarbeiten am neuen Autobahnknoten Ulm-Nord muss nun am nächsten Sonntag, 25. November, und voraussichtlich auch am 2. Dezember der Eiselauer Weg durch die Gewerbegebiete Ulm-Nord und Himmelweiler gesperrt werden. Darauf weist das Regierungspräsidium Tübingen hin. Hintergrund: Auf der A 8 zwischen Dornstadt und der zukünftigen Anschlussstelle Ulm-Nord wird bereits die Fahrbahn in Richtung Stuttgart provisorisch verbreitert.

Auf dem Provisorium soll sodann während des Ausbaus der Fahrbahn nach München der Verkehr insgesamt stattfinden. Ein Teil der neuen Autobahnbrücke über den Eiselauer Weg wurde bereits hergestellt. Der Rückbau des Gerüsts für die Brücke läuft nun am kommenden Sonntag. Die Arbeiten dauern vermutlich zwei Wochen und laufen neben der Autobahn. Zusätzliche Verkehrsbeschränkungen gibt es nicht.

Während der sonntäglichen Sperrung wird der Autoverkehr über Dornstadt geführt. Die Umleitung ist über Stelzenäcker, Lerchenbergstraße, Zeppelinstraße, B 10-Brücke und Himmelweiler Weg. Lkw dürfen darauf aber nicht fahren. Sie werden vielmehr an den Sonntagen durch die Baustelle im Eiselauer Weg geleitet.

An den Werktagen wird der Verkehr im Eiselauer Weg zum Abbau der Gerüstteile einseitig geführt und mehrfach für kürzere Zeit gesperrt. Diese Sperrungen werden dann über eine Ampelanlage geschaltet.