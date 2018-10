Termin Sperrung wegen Forstarbeiten

Ulm / cst

Wegen Durchforstungs- und Rückschnittarbeiten entlang der Fahrbahn muss die Kreisstraße K9912 zwischen Mähringen und Lehr von Montag, 29. Oktober, bis einschließlich, Mittwoch, 31. Oktober, jeweils von 7 bis 18 Uhr gesperrt werden. Eine Umleitung über die B 28, Blaustein und den Berliner Ring wird ausgeschildert. Am Freitag, 2. November, gehen die Arbeiten an der Kreuzung Mähringer Straße weiter. Einfahrten in Richtung Lehr und Richtung Mähringen sind nicht möglich, die Durchfahrt zum Berliner Ring bleibt offen.