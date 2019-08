Falls sich der Zustand der Gänstorbrücke weiter verschlechtert, drohen zusätzliche Sperrungen. Die Stadt Ulm will sich darauf vorbereiten. Verkehrsverstöße und kein Ende: Auch an den Tagen zwei und drei nach der Sperrung der Gänstorbrücke für Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht über 3,5 Tonnen halten sich viele Fahrer nicht an das Verbot. Die Masten, an denen am Montag die Höhenbeschränkung auf 3,20 Meter montiert wurde,...