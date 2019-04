Am letzten April- und ersten Mai-Wochenende wird die B10 in Ulm wegen Bau- und Sanierungsarbeiten teilweise gesperrt. Die Umleitung hat es in sich.

Kleine Baustelle, große Umleitung, womöglich noch größere Auswirkungen – das droht Autofahrern am letzten April- und ersten Mai-Wochenende auf der B 10. Betroffen ist der Verkehr aus Richtung Norden. Den Autofahrern steht am Hindenburgring Höhe Schwenk Zement statt drei Fahrspuren nur noch eine zur Verfügung. Der Grund: Die nur 21 Meter lange Brücke über die Blau muss saniert werden. Die Umleitung hat es in sich.

Wo ist die Umleitung?

Der Verkehr aus Norden wird auf Höhe Ikea von der B 10 abgeleitet und durch den Blaubeurer Ring wieder zurück auf die B 10 geführt. Denn die B 10-Brücken Wallstraßen- und Blaubeurer-Tor-Brücke werden aus Richtung Norden gesperrt. „Die Einfädelspur vor der Baustelle wäre sonst zu kurz“, sagt Gerhard Fraidel, der Leiter der Abteilung Verkehrsinfrastruktur. Er fürchtet: Der Rückstau würde sonst den ganzen Blaubeurer Ring lahmlegen.

Wann ist die B10 gesperrt?

Die stattdessen ausgetüftelte Verkehrsführung treffe dagegen hauptsächlich Autofahrer aus Norden. Der Durchgangsverkehr wird schon auf der A 8 auf die Baustelle hingewiesen. Die Umleitung führt großräumig über die Tangente an der Wissenschaftsstadt vorbei über den Kuhbergring zur B 311. Wer aus Lehr oder Jungingen kommt, sollte die B 10 überhaupt meiden, rät Fraidel. Er macht sich aber keine Illusionen: „Es wird Stau geben.“ Gesperrt wird an zwei Terminen:

von Freitag, 26. April, 21 Uhr, bis Montag, 29. April, 5 Uhr

von Freitag, 3. Mai, 21 Uhr, bis Montag, 6. Mai, 5 Uhr.

Sperrung der B311 Anfang Mai

Bei der Terminsuche habe die Stadt darauf geachtet, die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten. Am letzten April-Wochenende gehen die Ferien zu Ende, der Verkehr aus Richtung Norden dürfte dann nicht so stark sein wie zu Ferienbeginn. Der zweite Termin Anfang Mai wird kritischer: Dann ist auch die B 311 gesperrt, die Umleitung fällt dann noch großräumiger aus.

An der Sanierung der Blau-Brücke führe kein Weg vorbei, sagt Roswitha Schömig, neue Sachgebietsleiterin für Brückenbau. Der Schutzbeton löse sich auf, die Schäden nehmen weiter zu. „Wir sind froh, dass sie den Winter einigermaßen überstanden hat.“ Die Stadt habe für die Sanierung extra ein teureres Verfahren gewählt, das aber nur wenige Tage benötigt und nicht die sonst nötigen vier Wochen.

