Am letzten Juni- und ersten Juliwochenende wird die Brücke Hindenburgring für Sanierungsarbeiten gesperrt. Autofahrer müssen mit Staus rechnen.

Staugefahr am Blaubeurer Tor: Die Brücke Hindenburgring auf der B10 wird am letzten Juni- und ersten Juliwochenende saniert. Dafür muss die nahe liegende Brücke am Blaubeurer Tor gesperrt werden. Wie die Stadt Ulm mitteilte, setzen die Ingenieure der Stadtverwaltung auf ein besonders schnelles Verfahren. Dennoch sei in dieser Zeit in den betroffenen Gebieten mit Stau zu rechnen.

Umleitungen für Autofahrer und Fußgänger

Die Sperrung gilt für die folgenden Zeiten:

Freitag, 28. Juni, 21 Uhr, bis maximal Montag, 1. Juli, 5 Uhr

Freitag, 5. Juli, 21 Uhr, bis maximal Montag, 8. Juli, 5 Uhr

Der Verkehr auf der B10 in Fahrtrichtung Süden über den Blaubeurer Ring wird einspurig am Baufeld vorbeigeführt. Für Autofahrer gibt es Umleitungen mit überregionalen Hinweisschildern.

Fußgänger nutzen von Donnerstag, 27. Juni, bis Montag, 1. Juli um 5 Uhr, eine kleine Umleitung, die über die Fußgängerunterführungen im Bereich der kleinen Blau und der Esso-Tankstelle führt.

Weitere Sperrung möglich

Für den Fall, dass es an einem der beiden Wochenenden regnet, werden die Arbeiten auf das darauffolgende Wochenende verschoben. Die Sperrung würde damit von Freitag, 12. Juli um 21 Uhr, bis maximal Montag, 15. Juli um 5 Uhr, bestehen.

Gänstorbrücke Ulm Neue Überprüfung: „Risse haben sich vergrößert“ Nachdem ein Schwertransporter das marode Bauwerk passiert hat, scheinen sich die Schäden in Grenzen zu halten. Das hat jetzt eine Untersuchung ergeben.

Die Brücke Hindenburgring stammt aus dem Jahr 1961. Sie führt über die Große Blau und befindet sich kurz vor der Einfahrt in den Westringtunnel. Ihre Abdichtung ist stark beschädigt, wodurch Wasser in den Beton eindringen kann. Dadurch könnten – besonders in Verbindung mit Streusalz – der tragende Teil der Brücke und auch die Stahlelemente beschädigt werden. Aus diesem Grund muss die Abdichtung vor dem Winter erneuert werden. Das gewählte Abdichtungssystem ermöglicht es, die Arbeiten deutlich schneller durchzuführen, als dies bei der Regelbauweise der Fall wäre.

Das könnte dich auch interessieren:

Hitzefrei in Baden-Württemberg und Bayern Dann gibt es Hitzefrei in Schule und Büro Hohe Temperaturen, unerträgliche Hitze: Beim aktuellen Sommerwetter kommen auch Schüler und Arbeitnehmer in Baden-Württemberg und Bayern ins Schwitzen. Doch haben sie tatsächlich ein Recht auf Hitzefrei?