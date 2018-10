Bahn Sperrung am Ulmer Hauptbahnhof: Chaos bleibt aus

Ulm / Julia Kling

Erst Gleis 4 Nord, dann Gleis 7 und letztlich dann doch Gleis 8. Die Bahnkunden, die gestern morgen kurz vor sieben mit dem Interregio-Express Richtung Stuttgart fahren wollten, mussten genau auf die Ansagen am Bahnhof hören, um bei der Abfahrt schließlich im richtigen Zug zu sitzen. An den Bahnsteigen 7 und 8 standen zwei optisch identische Züge, aber der IRE auf Gleis 8 kam – zumindest laut Fahrplan – gut eine halbe Stunde früher in Stuttgart an. Auch das Gleis des IC Richtung München wurde verlegt.

Die Gleisänderungen waren aber keine Folge der gestern in Kraft getretenen Abkopplung Ulms vom Fernverkehr, wie eine Bahnsprecherin erklärte. Vielmehr seien die Änderungen am Morgen kurzfristig notwendig geworden. Die meisten Pendler nahmen die Situation gelassen hin und hatten sich auf die geänderten Abfahrtszeiten, das reduzierte Zugangebot und auch die beinahe durchgängigen Verspätungen eingestellt.

„Ich mache das jetzt einen Tag mit“, sagte Joachim Glöckner, der täglich von Neu-Ulm nach München pendelt. „Dann habe ich Urlaub genommen.“ Allein auf dem Heimweg brauche er abends mit dem Bummelzug 50 Minuten länger vom Münchner Hauptbahnhof bis Ulm. „Morgens fährt zwar der eine IC, aber 20 Minuten später als sonst.“ Kollegen hätten sich während der zweiwöchigen Sperrung auch freigenommen.

„Hier in Ulm haben wir ja noch Glück und bekommen einen Sitzplatz“, sagte ein Pendler, der täglich mit der Bahn nach Stuttgart fährt. „Wie es sich mit dem Platz im Zug ausgeht, wird sich erst in Geislingen und Göppingen zeigen. Da kann es dann richtig eng werden.“

Auch diejenigen, die gestern morgen nach Ulm fahren wollten, mussten Geduld mitbringen. Wie in Ulm war auch etwa in Göppingen die Kommunikation auf den Bahnsteigen unzureichend, so dass Pendler die Umlegung ihrer Züge auf andere Gleise teils nicht rechtzeitig mitbekamen.

Zu Wort meldete sich gestern auch der Fahrgastverband Pro Bahn in einer Stellungnahme. Der Verband befürchtet, dass es vor allem in der zweiten Woche der Sperrung nach Ende der Schul­ferien zu Kapazitätsengpässen kommt. „Ich verstehe nicht, warum die DB Fernverkehr nicht für ein entsprechendes Ersatzangebot mit ausreichender Sitzplatzkapazität sorgt“, kommentiert Jörg Bruchertseifer, stellvertretender Bundesvorsitzender. Noch unverständlicher sei, dass bei einem Bauprojekt in Baden-Württemberg die Auswirkungen in Bayern offensichtlich nicht berücksichtigt wurden. „Ein Umdenken ist dringend erforderlich.“

Zwei Wochen gesperrt

Noch bis 8. November ist der Ulmer Hauptbahnhof vom Fernverkehr abgeschnitten. Von wenigen Ausnahmen abgesehen halten weder ICE, TGV noch Intercity-Züge in Ulm. Die IRE fahren jedoch regulär. Regionalbahnen, Regionalexpress- und Interregio-Züge verkehren zwischen Ulm und Stuttgart, sind jedoch 15 Minuten länger unterwegs, da sie am Ulmer Abstellbahnhof in Söflingen rangieren müssen.

Die Sperrung ist, wie schon berichtet, aufgrund von Bauarbeiten im Rahmen der Schnellbaustrecke Wendlingen-Ulm notwendig geworden. Um das Gleisbett der Schnellbaustrecke an den Ulmer Bahnhof anzubinden, müssen die Schienen der bestehenden Fils­talbahn vorübergehend umgelegt werden.

Voraussichtlich Ende 2019 ist eine erneute Sperrung des Bahnhofs für die Rückverlegung der Gleise der Filstalbahn notwendig.

Die Bahn empfiehlt, sich vor Fahrtantritt im Internet unter bahn.de zu informieren.