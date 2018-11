Verkehr Sperrung am Citytor macht Sorgen

Ulm / Katrin Stahl, Constanze Herrmann, Frank König

Die Entscheidung fiel am Dienstag nach kontroverser Debatte im Bauausschuss: Von Februar 2019 an ist die Friedrich-Ebert-Straße wie im Sommer stadtauswärts zwischen Post und ZOB gesperrt – für zehn Monate. Was halten die Menschen aus Ulm und Region von der Sperrung des Bahnhofszubringers?

Die Bürger, das wird bei einer Umfrage in der Innenstadt deutlich, haben zu dem Thema eine klare Meinung. „Ich denke, dass vor allem die Kaufhäuser und Geschäfte darunter leiden werden“, sagt Elfriede Geiger aus Blaustein. Es werde ihrer Ansicht nach immer schwieriger, den lokalen Handel zu unterstützen. Auch die Ulmerin Sandra Schuhmacher, die als Verkäuferin in der Einkaufsmeile Hirschstraße arbeitet, ist davon überzeugt: In Zukunft werden weniger Kunden in die Läden in der Innenstadt kommen. „Der Weg ist vielen zu umständlich“, glaubt sie. Das be­stätigt auch Kurt Schmidt aus Rammingen: „Wir mussten heute bereits Umwege fahren. Wenn jetzt noch die Sperrung dazukommt, gehen wir in Zukunft zum Einkaufen lieber in eine andere Stadt.“

„Es ist deutlich weniger los“

Der Söflinger Manfred Allich sieht die Friedrich-Ebert-Straße als eine wichtige Durchgangsstrecke an. Jedoch, davon ist er überzeugt: „Für die Umgestaltung des Stadtzentrums ist die Sperrung eben nicht zu vermeiden.“ Dieser Meinung ist auch Johann Rech aus Ulm: „Wenn es notwendig ist, muss nun einmal gebaut werden.“

So lautete auch das Fazit der Stadträte im Ausschuss, die freilich mit erheblichen Belastungen für den Autoverkehr rechnen. Sie wollen eine Image-Kampagne, mit der die Erreichbarkeit Ulms in der Region deutlich gemacht wird – zumal die Theater- und Neutorkreuzung dann fertig sind.

Den besten Blick auf die Sperrung hat Filialchef Friedrich von der Haar bei C & A. Er macht sich einerseits Sorgen um die im Zuge der Baustellen bereits rückläufige Frequenz in der City: „Es ist deutlich weniger los.“ Andererseits hält er es für möglich, dass die neue Straßenbahnlinie die Mobilität verbessert und Staueffekte aus der Sperrung ausgleicht: „Lassen wir uns überraschen.“

Wie berichtet, will die Stadt mit der Sperrung bis November 2019 die Fertigstellung der Bahnhofspassage beschleunigen und vier Millionen Euro Vertragsstrafe gegenüber Sedelhöfe-Investor DC vermeiden. Die CDU war gegen die Sperrung, um den Handel zu schützen.