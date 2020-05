Wegen Sanierungsarbeiten am Fahrbahnbelag im Bereich der Anschlussstelle Ulm-Ost in Fahrtrichtung Stuttgart wird die Ausfahrt zeitweise gesperrt. Das teilt das Regierungspräsidium Tübingen mit.

Ein- und Ausfahrt der Anschlussstelle Ulm-Ost gesperrt

In der Nacht von Dienstag, 2. Juni 2020 auf Mittwoch, 3. Juni 2020 ist die Ausfahrt der Anschlussstelle Ulm-Ost aus Fahrtrichtung München gesperrt.

In der Nacht von Mittwoch, 3. Juni 2020 auf Donnerstag, 4. Juni 2020 ist die Einfahrt auf die Fahrbahn in Richtung Stuttgart.

In der Nacht von Freitag, 5. Juni 2020 auf Samstag, 6. Juni 2020 sind sowohl die Ausfahrt aus Fahrtrichtung München als auch die Einfahrt in Fahrtrichtung Stuttgart gesperrt.

Eine Umleitung wird eingerichtet.

Weitere Sperrungen im Juni

Außerdem werden die Rampen der Anschlussstelle Ulm-Ost instandgesetzt. Dazu werden an der Anschlussstelle Ulm-Ost die Ausfahrt aus Fahrtrichtung München sowie die Einfahrt in Fahrtrichtung Stuttgart von

Montag, 8. Juni 2020, 18 Uhr bis Mittwoch, 10. Juni 2020, 6 Uhr gesperrt.

Die Aus- und Zufahrt an der Anschlussstelle Ulm-Ost in die Gegenrichtung in Fahrtrichtung München wird für die Instandsetzung von