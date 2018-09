Gericht Speed an Minderjährige verkauft

Neu-Ulm / Michael Seefelder

Zu einem Jahr und sechs Monaten Haft ist ein 28-Jähriger gestern vom Schöffengericht Neu-Ulm verurteilt worden. Der Mann hat im Sommer 2017 Amphetamin verkauft und auch an einen Minderjährigen abgegeben. Außerdem war er zuvor schon mehrmals wegen Drogendelikten verurteilt worden. Ungewöhnlich an dem Fall ist, dass der 28-Jährige aus Neu-Ulm offenbar nicht aus Profitgier gehandelt hat, wie für einen Dealer üblich, sondern sich mit Gefälligkeiten Freundschaften erkaufen wollte. Das stellte auch der Vorsitzende Richter Thomas Mayer in seiner Urteilsbegründung fest. Der Mann, der keinen Beruf erlernt hat und noch bei seiner Mutter lebt, habe „kognitive Einschränkungen“, so Mayer. Der Verteidiger des Angeklagten, Hans Martin Wanner, drückte es so aus: „Mein Mandant ist nicht der Schlauste.“

Vier Gramm Amphetamin, in der Szene „Speed“ genannt, hatte der Angeklagte 2017 an einen damals 24-Jährigen und einen 17-Jährigen veräußert. Sie trafen sich dazu zunächst zur Geldübergabe an der Donauklinik in Neu-Ulm und später in der Wohnung des 24-Jährigen. Zwar hatte der ältere Kunde den Kontakt aufgenommen und mit dem Geld des Jüngeren bezahlt. Dennoch habe der Dealer billigend in Kauf genommen, dass auch der Minderjährige die harten Drogen konsumiere, so Richter Mayer. Der Angeklagte räumte freimütig ein, die Drogen verkauft zu haben, jedoch an den 24-Jährigen und nicht an den Jugendlichen, den er am besagten Tag zum ersten mal gesehen habe.

Einschlägige Vorstrafen

Bereits im Mai 2018 hat das Gericht den 28-Jährigen wegen Drogenhandel und -besitz zu einem Jahr Freiheitsstrafe ohne Bewährung verurteilt. Für das jetzige Urteil wurde dieser Schuldspruch mit berücksichtigt und eine Gesamtstrafe von einem Jahr und sechs Monaten gebildet. Doch dem Neu-Ulmer droht noch weiteres Ungemach. Eine offene Bewährung aus der Vergangenheit müsse nach der neuerlichen Verurteilung nun wohl widerrufen werden, so Richter Mayer. Zum Schluss fand Richter Mayer einige nachdenkliche Worte. Es gebe immer mehr junge Menschen, die ihr Leben nicht mehr ohne Hilfe meistern könnten. Auch beim Angeklagten müsse man nach der Zeit im Gefängnis über Angebote wie betreutes Wohnen nachdenken. Er wünsche ihm, dass er noch auf die rechte Bahn komme. Alle Beteiligten verzichteten auf Rechtsmittel.