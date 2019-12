Das neue Führungsteam der SPD steht so gut wie fest. Was bedeutet der Sieg von Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans in der Mitgliederbefragung für die Partei? Wir haben prominente Genossen aus der Region gefragt.Für linke Inhalte„Ich gratuliere dem neuen Führungsduo“, sagt die Ulmer Bund...