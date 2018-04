Ernährung SPD und Grüne für faire Kost im Rathaus

Ulm / swp

Im Rathaus soll es fortan nur noch nachhaltige und faire Lebensmittel geben. Das fordern die Fraktionen von Grünen und SPD in einem Antrag an OB Gunter Czisch. Konkret regen sie an, Einweg-Sprudelflaschen durch Wasserstationen mit auffüllbaren Flaschen zu ersetzen. Zudem sollten bei Events und Sitzungen fair gehandelte, regionale, möglichst saisonale und zu mindestens

50 Prozent Bioprodukte angeboten werden – auch vegane und vegetarische Vollwertgerichte.

„Nachhaltige und gesunde Verköstigung sollte im Rathaus starten“, heißt es in dem Antrag. „Es ist unbestritten, dass die öffentliche Hand eine große Vorbildfunktion hat, wenn es darum geht, nachhaltige, ökologische und regionale Produkte bei der Bevölkerung ins Bewusstsein zu rufen.“